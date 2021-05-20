Co ovlivňuje vznik rakoviny? Můžeme si za vznik rakoviny sami? Čím?

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Můžeme si za vznik rakoviny sami? Čím? Co ovlivňuje vznik rakoviny?
Odpověď je více než jasná.
Ve více než v 70% případech ANO (říkají některé studie).
Já říkám, že si za ni můžeme ve více než 90% případů.
Svojí stravou, svým životním stylem a prostředím ve kterém žijeme.
Ale o tom krátce v tomto videu autora kurzu.
A pak (třeba i) následně v celém online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®