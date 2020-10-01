VACCINES KILL (Greek subs)- Dr. Suzanne Humphries – on Polio 2013 & on Pertussis 2018

ΑΝ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ «ΕΜΒΟΛΙΑ» ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ! ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ «ΕΜΒΟΛΙΑ»...



Το πρώτο μέρος του βίντεο είναι απόσπασμα ομιλίας του 2013, της Ιατρού και Ερευνήτριας Δρ. Suzanne Humphries σχετικά με το εμβόλιο κατά της Πολιομυελίτιδας και τα καλά συγκαλυμμένα από την Φαρμακοβιομηχανία αποτελέσματα του...



Το δεύτερο μέρος του βίντεο είναι απόσπασμα ομιλίας του 2018, ενώπιον της Μορφωτικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ, της Ιατρού και Ερευνήτριας Δρ. Suzanne Humphries σχετικά με το εμβόλιο κατά του Κοκίτη και τα επίσης καλά συγκαλυμμένα από την Φαρμακοβιομηχανία αποτελέσματα του...



Υπόψη οτι μιλάμε πάντα για «εμβόλια» της παλαιότερης εποχής, τα οποία ήταν γεμάτα δηλητήρια και ΥΠΕΥΘΥΝΑ για την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ακόμα ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ τις οποίες ΥΠΟΤΕΙΘΕΤΑΙ οτι τάχα θεραπεύουν, και εξ αυτού Καταστροφικά για την υγεία του ανθρώπου...



Τα δε «εμβόλια» της «νέας εποχής», όπως το επερχόμενο «εμβόλιο» δήθεν κατά του “SARS-Cov-2” ή αλλιώς “COVID-19”, επιπροσθέτως των προηγούμενων... πρόκειται να περιέχουν R.N.A. δηλαδή Γενετικό Υλικό, το οποίο και θα Μεταβάλει Μόνιμα(!) την Γενετική Ταυτότητα DNA αυτών που θα έχουν την ατυχία να «εμβολιαστούν»... ενώ τέλος θα περιέχουν ΚΑΙ ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ η οποία και πάντα μιλώντας εντελώς περιληπτικά λόγω χώρου, δεν είναι καθόλου άσχετη με την περιρρέουσα «έξυπνη» τεχνολογία και το επερχόμενο “5G” κλπ...



Ο υποτιτλισμός στα Ελληνικά των Αγγλόφωνων πρωτότυπων και η πρώτη δημοσίευση τους με ελληνικούς υπότιτλους έχει γίνει από το κανάλι “VideoTranslations” στο “youtube”, το οποίο και ευχαριστώ θερμά.