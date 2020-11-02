ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ - Robert F. Kennedy _ FREEDOM AND HOPE - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ 29 10 2020

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 135 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

22 views • November 02, 2020





ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ... Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...



ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…



ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, Ο Μπιλ Γκέιτς, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ



ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΩΣ "ΜΕΣΣΙΑ ΣΩΤΗΡΑ" ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ «ΣΩΣΕΙ», ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ;



Storing medical information below the skin’s surface

Specialized dye, delivered along with a vaccine, could enable “on-patient” storage of vaccination history

Publication Date:December 18, 2019.



NEW PATENT 1. WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA from Microsoft



Controversial vaccine studies: Why is Bill & Melinda Gates Foundation under fire from critics in India?



657.203 ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΨΗΦΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ στο "Ίδρυμα Bill & Melinda Gates" για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ...



Robert F Kennedy Jr. Exposes Bill Gates' Vaccine Agenda In Scathing Report - Authored by Robert F. Kennedy Jr., Chairman, Children’s Health Defense

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ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ - Robert F. Kennedy _ FREEDOM AND HOPE - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ 29/10/2020. ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/xHqMCGu2NKw ΑΙΔΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ... Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΙΜΟ-ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΚΑΙ Ο ΦΑΝΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ...ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ…ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, Ο Μπιλ Γκέιτς, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1068477/koronoios-h-protasi-toy-mpil-gkeits-me-aytes-tis-3-kiniseis-tha-ton-nikisoyme ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΤΑΤΟΥΑΖ (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ) ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ https://sputniknews.com/europe/201912241077771404-gates-funding-vaccine-tattoo/ ΟΤΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΜΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΩΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ...ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΩΣ "ΜΕΣΣΙΑ ΣΩΤΗΡΑ" ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ «ΣΩΣΕΙ», ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ;Storing medical information below the skin’s surfaceSpecialized dye, delivered along with a vaccine, could enable “on-patient” storage of vaccination history https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 ... Anne Trafton | MIT News OfficePublication Date:December 18, 2019.NEW PATENT 1. WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA from Microsoft https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf ;jsessionid=911B9946DF9FB06BC4919B26171AF65E.wapp2nA?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIOControversial vaccine studies: Why is Bill & Melinda Gates Foundation under fire from critics in India? https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/controversial-vaccine-studies-why-is-bill-melinda-gates-foundation-under-fire-from-critics-in-india/articleshow/41280050.cms ...657.203 ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΨΗΦΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ στο "Ίδρυμα Bill & Melinda Gates" για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ... https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity ...Robert F Kennedy Jr. Exposes Bill Gates' Vaccine Agenda In Scathing Report - Authored by Robert F. Kennedy Jr., Chairman, Children’s Health Defense https://www.zerohedge.com/health/robert-f-kennedy-jr-exposes-bill-gates-vaccine-agenda-scathing-report ... Vaccines, for Bill Gates, are a strategic philanthropy that feed his many vaccine-related businesses (including Microsoft’s ambition to control a global vaccination ID enterprise https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines ) and give him dictatorial control of global health policy....ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο) Keywords freedomnewsworldusakennedydemocracyhopehellasgreece coronavirus

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