Indoktrination und Falschinformationen in Schule und Wikipedia - Vortrag Markus Fiedler - Free21.org

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08.02.2023 #wikipediaMarkus Fiedler - bekannt für seine Recherchen über die Wikipedia und den politischen Manipulateuren dahinter ("Geschichten aus Wikihausen") - präsentierte am 2.2.2023 den interessierten Zuschauern eine Zusammenfassung über das Wirken dieser Akteure in der Wikipedia sowie seine Recherchen zu manipulativen Inhalten in Unterrichtmaterialien für Schüler.
Den Vortrag beginnt er aber mit einem Einblick in die Versuche demokratiefeindlicher Personen, die die Veranstaltung im Vorfeld diskreditiert haben, sodass ein neuer Veranstaltungsort gewählt werden musste.
00:00:00 Intro
00:00:20 Zu Free21
00:02:15 Vorbemerkungen zum ursprünglichen Veranstaltungsort
00:16:45 Zur Person Markus Fiedler
00:17:22 Die Manipulateure in der Wikipedia
00:29:30 Einleitung Vortrag
00:32:00 Attentat auf John F. Kennedy
00:37:45 Daniele Ganser
00:47:44 Schulbuch "Zeitreise 9/10", USA und Atombombe
00:58:40 Schulbuch "Zeitreise 9/10", USA und Mondlandung
01:22:40 Zeitschrift "Praxis Geschichte" zur Wikipedia
01:47:13 Hierarchien in der Wikipedia
01:53:58 Schulbuch "Bioskop SII" und der Klimawandel
02:18:56 Abschließende Worte
Kanal Geschichten aus Wikihausen
https://www.youtube.com/@wikihausen
#wikipedia #psiramWeniger anzeigen