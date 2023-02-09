Indoktrination und Falschinformationen in Schule und Wikipedia - Vortrag Markus Fiedler - Free21.org

08.02.2023 #wikipediaMarkus Fiedler - bekannt für seine Recherchen über die Wikipedia und den politischen Manipulateuren dahinter ("Geschichten aus Wikihausen") - präsentierte am 2.2.2023 den interessierten Zuschauern eine Zusammenfassung über das Wirken dieser Akteure in der Wikipedia sowie seine Recherchen zu manipulativen Inhalten in Unterrichtmaterialien für Schüler. Den Vortrag beginnt er aber mit einem Einblick in die Versuche demokratiefeindlicher Personen, die die Veranstaltung im Vorfeld diskreditiert haben, sodass ein neuer Veranstaltungsort gewählt werden musste. 00:00:00 Intro 00:00:20 Zu Free21 00:02:15 Vorbemerkungen zum ursprünglichen Veranstaltungsort 00:16:45 Zur Person Markus Fiedler 00:17:22 Die Manipulateure in der Wikipedia 00:29:30 Einleitung Vortrag 00:32:00 Attentat auf John F. Kennedy 00:37:45 Daniele Ganser 00:47:44 Schulbuch "Zeitreise 9/10", USA und Atombombe 00:58:40 Schulbuch "Zeitreise 9/10", USA und Mondlandung 01:22:40 Zeitschrift "Praxis Geschichte" zur Wikipedia 01:47:13 Hierarchien in der Wikipedia 01:53:58 Schulbuch "Bioskop SII" und der Klimawandel 02:18:56 Abschließende Worte Kanal Geschichten aus Wikihausen https://www.youtube.com/@wikihausen #wikipedia #psiramWeniger anzeigen



