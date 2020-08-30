DSÖ'ye göre : Kovid19 olan, ancak BELİRTİLERİ GÖSTERMEYEN kişiler SALGININ YAYILMASINA NEDEN OLMUYOR

Dr. Maria Van Kerkhove, Dünya Sağlık Örgütü Salgın Araştırma Görev Gücü başkanı, koronavirüsü olan ancak BELİRTİLERİ GÖSTERMEYEN kişilerin SALGININ YAYILMASINA NEDEN OLMADIĞINI söyledi – NEW YORK POSTŞu ana kadar elimizdeki verilerden, asemptomatik (hastalık belirtisi göstermeyen) bir kişinin aslında ikincil bir bireye hastalık bulaştırmasının halen nadir olduğu anlaşılıyor.CNBC'nin bildirdiğine göre, DSÖ'nün ortaya çıkan hastalıklar ve zoonoz birimi başkanı Dr. Maria Van Kerkhove, Cenevre'de bir haber brifinginde söyledi.Bu çok nadirdir. Sağlık yetkilileri erken dönemde asemptomatik taşıyıcıların yayılmayı gizlice körükleyebileceği konusunda uyardı - ancak Van Kerkhove, asemptomatik yayılma meydana gelse de virüsün bulaşma yolunun ana yol olmadığını söyledi."Çok detaylı temas takibi yapan ülkelerden bir dizi raporumuz var" dedi. "Asemptomatik vakaları takip ediyorlar. Kişileri takip ediyorlar. Ve ikincil iletimi bulamıyorlar. Bu çok ender, ”dedi.Hükümetler bunun yerine çabalarını, semptomları olan enfekte kişileri tespit etmeye ve izole etmeye odaklamalı - sonra onlarla temasa geçmiş olabilecek herkesi izlemeye odaklanmalı, dedi. Van Kerkhove, "Gerçekten odaklanmak istediğimiz şey semptomatik vakaları takip etmektir" dedi. Ajansın, virüsün asemptomatik taşıyıcılar yoluyla geniş çapta yayılıp yayılamayacağını "gerçekten cevaplamak" için hala farklı ülkelerden "daha fazla bilgi" almaya çalıştığını da sözlerine ekledi. "Tüm semptomatik vakaları gerçekten takip etseydik, bu vakaları izole etseydik, temasları izledik ve bu temasları karantinaya alsaydık... bu, bulaşmada ciddi bir azalma olurdu" dedi.Kaynaklar:WHO Says Covid-19 Asymptomatic Transmission Is ‘Very Rare’NEW YORK POST - WHO: Asymptomatic spread of coronavirus appears to be ‘very rare’CNN - Coronavirus: Asymptomatic spread 'appears to be rare,' WHO official saysTHE HILL - WHO official: Asymptomatic spread of coronavirus 'very rare'CNBC - Asymptomatic spread of coronavirus is ‘very rare,’ WHO says