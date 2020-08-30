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DSÖ'ye göre : Kovid19 olan, ancak BELİRTİLERİ GÖSTERMEYEN kişiler SALGININ YAYILMASINA NEDEN OLMUYOR
Corona Gerçeği
Corona Gerçeği
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11 views • August 30, 2020
Dr. Maria Van Kerkhove, Dünya Sağlık Örgütü Salgın Araştırma Görev Gücü başkanı, koronavirüsü olan ancak BELİRTİLERİ GÖSTERMEYEN kişilerin SALGININ YAYILMASINA NEDEN OLMADIĞINI söyledi – NEW YORK POST

Şu ana kadar elimizdeki verilerden, asemptomatik (hastalık belirtisi göstermeyen) bir kişinin aslında ikincil bir bireye hastalık bulaştırmasının halen nadir olduğu anlaşılıyor.

CNBC'nin bildirdiğine göre, DSÖ'nün ortaya çıkan hastalıklar ve zoonoz birimi başkanı Dr. Maria Van Kerkhove, Cenevre'de bir haber brifinginde söyledi.

Bu çok nadirdir. Sağlık yetkilileri erken dönemde asemptomatik taşıyıcıların yayılmayı gizlice körükleyebileceği konusunda uyardı - ancak Van Kerkhove, asemptomatik yayılma meydana gelse de virüsün bulaşma yolunun ana yol olmadığını söyledi.

"Çok detaylı temas takibi yapan ülkelerden bir dizi raporumuz var" dedi. "Asemptomatik vakaları takip ediyorlar. Kişileri takip ediyorlar. Ve ikincil iletimi bulamıyorlar. Bu çok ender, ”dedi.

Hükümetler bunun yerine çabalarını, semptomları olan enfekte kişileri tespit etmeye ve izole etmeye odaklamalı - sonra onlarla temasa geçmiş olabilecek herkesi izlemeye odaklanmalı, dedi. Van Kerkhove, "Gerçekten odaklanmak istediğimiz şey semptomatik vakaları takip etmektir" dedi. Ajansın, virüsün asemptomatik taşıyıcılar yoluyla geniş çapta yayılıp yayılamayacağını "gerçekten cevaplamak" için hala farklı ülkelerden "daha fazla bilgi" almaya çalıştığını da sözlerine ekledi. "Tüm semptomatik vakaları gerçekten takip etseydik, bu vakaları izole etseydik, temasları izledik ve bu temasları karantinaya alsaydık... bu, bulaşmada ciddi bir azalma olurdu" dedi.


Kaynaklar:

WHO Says Covid-19 Asymptomatic Transmission Is ‘Very Rare’
https://youtu.be/NQTBlbx1Xjs

NEW YORK POST - WHO: Asymptomatic spread of coronavirus appears to be ‘very rare’
https://nypost.com/2020/06/08/who-asymptomatic-spread-of-coronavirus-appears-to-be-very-rare/

CNN - Coronavirus: Asymptomatic spread 'appears to be rare,' WHO official says
https://www.msn.com/en-us/news/world/coronavirus-asymptomatic-spread-appears-to-be-rare-who-official-says/ar-BB15dgkO

THE HILL - WHO official: Asymptomatic spread of coronavirus 'very rare'
https://thehill.com/homenews/coronavirus-report/501696-who-official-asymptomatic-spread-of-coronavirus-very-rare

CNBC - Asymptomatic spread of coronavirus is ‘very rare,’ WHO says
https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
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viruscorona19doktorcovid-19covidkoronayalangercekkovidkovid-19hastaneturkcedso
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