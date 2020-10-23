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17+ Varlinas su Liepa
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87 views • October 23, 2020
Pristatau Jums naują klausimų-atsakymų laidų ciklą, kuriame Jūsų klausimai bus užduodami karzygys.lt autoriams. Klausimai bus surenkami iš po visų karzygys.lt autorių video. Kuo būsite aktyvesni, tuo greičiau pasirodys norimo autoriaus klausimų- atsakymų laida. Tad būkite aktyvūs.
Šį kartą Jūsų klausimus užduosime Varlinui, bet pirma pristatau žaidimo taisykles:
1. Laida išvys pasaulį tik tada, kai Varlinui bus užduoti mažiausiai 17 naujų klausimų;
2. Klausimus užduokite po naujai išėjusiais video bei per kontaktų formą karzygys.lt tinkalalapyje;
3. Dažniausiai užduodami klausimai bus talpinami DUK, kuris artimiausiu metu išvys dienos šviesą karzygys.lt tinklalapyje, todėl raginu užduoti esminius, išsamius klausimus, kurie turės išliekamąją vertę;
Laukiu Jūsų pastabų ir komentarų dėl laidos formato.
Pavaišinkite mus puodeliu kavos:
Viešoji įstaiga „Liber continens“
Im. k. 302417839
Kelmijos sodų 65-oji g. 22, Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita
Paysera: EVP6510009990152
SWIFT: LT223500010009990152
Aukojant mokėjimo paskirtyje nurodykite „auka“.
Autorių Patreon
Liepa: https://www.patreon.com/Liepa2
QdraLT: https://www.patreon.com/ltanon
2020 10 23
Šiuo metu trinamos Qanon'ų paskyros. Visai neseniai buvo ištrinta LTanon paskyra iš Patreon.com. Vyksta informacinis karas. Kurioje pusėje Tu?
Šį kartą Jūsų klausimus užduosime Varlinui, bet pirma pristatau žaidimo taisykles:
1. Laida išvys pasaulį tik tada, kai Varlinui bus užduoti mažiausiai 17 naujų klausimų;
2. Klausimus užduokite po naujai išėjusiais video bei per kontaktų formą karzygys.lt tinkalalapyje;
3. Dažniausiai užduodami klausimai bus talpinami DUK, kuris artimiausiu metu išvys dienos šviesą karzygys.lt tinklalapyje, todėl raginu užduoti esminius, išsamius klausimus, kurie turės išliekamąją vertę;
Laukiu Jūsų pastabų ir komentarų dėl laidos formato.
Pavaišinkite mus puodeliu kavos:
Viešoji įstaiga „Liber continens“
Im. k. 302417839
Kelmijos sodų 65-oji g. 22, Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita
Paysera: EVP6510009990152
SWIFT: LT223500010009990152
Aukojant mokėjimo paskirtyje nurodykite „auka“.
Autorių Patreon
Liepa: https://www.patreon.com/Liepa2
QdraLT: https://www.patreon.com/ltanon
2020 10 23
Šiuo metu trinamos Qanon'ų paskyros. Visai neseniai buvo ištrinta LTanon paskyra iš Patreon.com. Vyksta informacinis karas. Kurioje pusėje Tu?
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