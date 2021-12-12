Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο Γιατροί για την Ηθική Covid-sucharit-bhakdi, Mike Yeadon

Σημαντικό διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με Σουχαρίτ Μπαχτί, Mike Yeadon, Catherine Austin Fitts κ.α. και ίσως δώσει τη χαριστική βολή στο κυρίαρχο αφήγημα για τα «ακίνδυνα μπ0λια», το Μεγαλύτερο Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας, αποδεικνύοντας πέραν πάσης αμφιβολίας μετά από ιατροδικαστική ΑΥΤΟΨΙΑ πάνω σε θύματα των μαζικών εμβολιασμών στη Γερμανία, τους μηχανισμούς με τους οποίους οι ενέσεις mRNA γονιδιακής τροποποίησης και ανοσοκαταστολής σκοτώνουν τους «μπολιασμένους» κάθε ηλικίας προκαλώντας μικροθρομβώσεις, φλεγμονές και αυτοάνοση αντίδραση στα αιμοφόρα αγγεία και τα ζωτικά όργανα του ανθρώπου, σε βραχυχρόνια, μεσοπρόθεσμη και μακροχρόνια βάση.Η συνέντευξη Τύπου των Doctors for Covid Εthics ήταν συγκλονιστική, καθώς πολλοί επιστήμονες έκαναν αποκαλύψεις για τα εμβόλια, ανάμεσα τους και ο πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer, M.Yeadon.«Πέθαναν άνθρωποι από το εμβόλιο και υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να το αποδείξουμε και αυτό είναι μόνο μέσω των νεκροψιών και εμείς αποδείξαμε ότι υπάρχει επίθεση των λεμφοκυττάρων, τα οποία σκότωσαν τον άνθρωπο», είπε ο S.Bhakdi στην έναρξη της πρόσφατης ομιλίας των Doctors for Covid Ethics με θέμα «Αποδείξεις για θανάτους από το εμβόλιο του Covid-19».Και αυτά τα οποία παρέθεσε ο Γερμανός Ιατροδικαστής Dr. Arne Burkhardt, ο οποίος τους τελευταίους τέσσερις μήνες έκανε έρευνες, ξεκάθαρα επιβεβαιώνουν ότι άνθρωποι πέθαναν εμβόλιο.Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου ο Bhakdi «λύγισε» και κάλεσε πολίτες και επιστήμονες να πολεμήσουν κατά της «υγειονομικής δικτατορίας», ενώ κάλεσε τον Fauci και τους λοιπούς «αρχιερείς» αυτής της τρέλας να δουν τις αποκαλύψεις τους και να συζητήσουν ανοιχτά και δημοσίως για τα όσα συμβαίνουν.