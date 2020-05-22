Mika Denissot - Vous êtes libre de choisir vos actions. Ne laissez pas les autres le faire à votre place

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6 views • May 22, 2020



Chaîne Mika Denissot :



Soit vous continuer à fermer les yeux, à baisser la tête, à marcher au pas, à fermer vos bouches et à abrutir votre mental, soit vous ouvrez les yeux maintenant et vous décidez de sortir de l’ombre.



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