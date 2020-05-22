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Mika Denissot - Vous êtes libre de choisir vos actions. Ne laissez pas les autres le faire à votre place
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6 views • May 22, 2020
Import 3 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&;feature=youtu.be
Chaîne Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Soit vous continuer à fermer les yeux, à baisser la tête, à marcher au pas, à fermer vos bouches et à abrutir votre mental, soit vous ouvrez les yeux maintenant et vous décidez de sortir de l’ombre.
→ Merci à Lubomir Pour m’avoir autorisé à utiliser les images de son film In Shadow : https://youtu.be/j800SVeiS5I
→ Inscriptionvous au festival du nouveau monde : https://www.festivaldunouveaumonde.com
→ Rejoignez le collectif d'avocats pour faire respecter nos droits et attaquer en justice : https://mysmartcab.fr/christophe-leguevaques/
→ rejoignez le mouvement de resistance climatique : https://reporterre.net/Resistance-climatique-c-est-le-moment
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→ Rejoignez le mouvement Extinction rebellion : https://extinctionrebellion.fr/
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→ Livret de coach, La formule 10x1% : https://noe-soulinamind.com/10x1/
→ Test des 6 besoins humains : http://bit.ly/2lsIjtO
→ Auto-analyse : Un Point de vie complet : https://noe-soulinamind.com/auto-analyse/
→ je prends soind de ma vie de couple : challenge/formation en ligne gratuit de 7 jours : https://noe-soulinamind.com/je-prends-soin-de-ma-vie-de-couple/
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→ Self Mastery (la Maitrise de soi) : https://noe-soulinamind.com/academie-self-mastery-la-maitrise-de-soi/
→La symbiose du couple : https://noe-soulinamind.com/symbiose-couple/
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→ Web site : https://www.soulinamind.com
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➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
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Mika
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