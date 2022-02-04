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B.I.G. News 59. Не забудем! не простим!
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228 views • February 04, 2022
🧔👩 B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Заявления Британских учёных;
• Падение прививочного охвата по другим уколам;
• Опасна или нет корь;
• Коммерческая тайна о результатах исследований уколов;
• Конвой свободы;
• Объединение – наше всё;
• Тромбы после укола;
• Захоронение в закрытых гробах;
• Информацию от Министерства Обороны;
• Спрос и предложение;
• Грипп=Ковид?
Материалы, упомянутые в видео:
Все серии фильма «Правда о вакцинах» https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
Доктор медицинских наук Владимир Зеленко о лечении k0v1d-I9 https://medalternativa.info/our/zelenko-o-lechenii-k0v1d-i9/
B.I.G. Interview с хирургом Владиславом Шафалиновым https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-hirurgom/
Запись на консультацию к Борису Гринблат (для онкобольных) https://borisandinga.com/consultation
Страничка в Инстаграм Эдуарда Кобякова https://www.instagram.com/eduard.kobyakov/
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 58. Враг отступает? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-58-vrag-otstupaet/
• B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 или Карту Тинькофф: 5536 9137 8660 1498 на имя Борис Гринблат
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— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Заявления Британских учёных;
• Падение прививочного охвата по другим уколам;
• Опасна или нет корь;
• Коммерческая тайна о результатах исследований уколов;
• Конвой свободы;
• Объединение – наше всё;
• Тромбы после укола;
• Захоронение в закрытых гробах;
• Информацию от Министерства Обороны;
• Спрос и предложение;
• Грипп=Ковид?
Материалы, упомянутые в видео:
Все серии фильма «Правда о вакцинах» https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin/
Доктор медицинских наук Владимир Зеленко о лечении k0v1d-I9 https://medalternativa.info/our/zelenko-o-lechenii-k0v1d-i9/
B.I.G. Interview с хирургом Владиславом Шафалиновым https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-hirurgom/
Запись на консультацию к Борису Гринблат (для онкобольных) https://borisandinga.com/consultation
Страничка в Инстаграм Эдуарда Кобякова https://www.instagram.com/eduard.kobyakov/
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 58. Враг отступает? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-58-vrag-otstupaet/
• B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/
• B.I.G. News 56. Совершенно секретно https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-56-sovershenno-sekretno/
• B.I.G. News 55. Новости с полей https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-55/
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 или Карту Тинькофф: 5536 9137 8660 1498 на имя Борис Гринблат
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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