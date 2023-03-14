Nutriólogo Hugo Robin.- ¡Telegram; la mejor red social para despertar a la verdad!

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En los últimos años las redes sociales más usadas han censurado información vitalmente importante y con ello la mayoría de la población ha vivido engañada y ha sido manipulada a tomar desiciones que le afectan seriamente a su vida. Algunas redes sociales alternativas han surgido, pero por mucho mi favorita para despertar a la verdad es Telegram.
Acompañame en este podcast para conocer por que considero que esto es así.
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Sinceramente,
Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana
-Hugo Robin