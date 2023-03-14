Nutriólogo Hugo Robin.- ¡Telegram; la mejor red social para despertar a la verdad!

En los últimos años las redes sociales más usadas han censurado información vitalmente importante y con ello la mayoría de la población ha vivido engañada y ha sido manipulada a tomar desiciones que le afectan seriamente a su vida. Algunas redes sociales alternativas han surgido, pero por mucho mi favorita para despertar a la verdad es Telegram.

Acompañame en este podcast para conocer por que considero que esto es así.

~~~~

Suscríbete a este canal de videos: https://www.brighteon.com/channels/hugorobin



Nuestros medios:

Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/



Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/



Blog: https://despertandosalud.com/



Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud



Canal de Brigteon.social (alternativa a tweeter): https://brighteon.social/@DespertandoSalud

Canal de videos en Rumble: https://rumble.com/c/c-2452620



Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin