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Silvano Trotta - On entre dans le vif du sujet !
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6 views • July 12, 2020
Import YT 12 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=JXr9ZNEwzjc
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
La lutte contre l'Etat Profond s'intensifie.
Sources :
https://www.challenges.fr/monde/ameriques/bill-gates-devient-la-bete-noire-de-donald-trump_710162
https://blogs.mediapart.fr/emmanuelglais/blog/140420/le-bras-de-fer-entre-donald-trump-et-bill-gates-derriere-la-guerre-contre-le-virus
https://www.youtube.com/watch?v=BnfOj6U52yg
https://www.dissept.com/le-fbi-sur-lile-depstein-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=pHmJEJKhCtM
https://www.youtube.com/watch?v=KcGwMVkHaA4
https://www.youtube.com/watch?v=NsJSbY_cRvE
https://ho1.us/category/france/
https://les7duquebec.net/archives/256301
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-medecins-reclament-le-port-du-masque-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-6903416
https://www.infowars.com/head-of-emergency-management-says-texans-should-wear-masks-inside-their-own-homes/
https://www.the-sun.com/news/1120265/epstein-maxwell-people-sex-under-age-girls/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/qui-ricoverati-pazienti-gravi-covid-sfogo-dellinfermiere-1876571.html
https://www.valseriananews.it/2020/07/11/pazienti-covid-a-cremona-lazienda-smentisce-linfermiere-e-il-post-viene-rimosso/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/tarro-contro-conte-si-vuole-prolungare-unemergenza-che-non-1876613.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/conte-vuole-prorogare-stato-emergenza-scoppia-polemica-1876565.html
https://www.youtube.com/watch?v=0E54z-UskJc
https://ho1.us/2020/07/vente-denfants-en-ligne-sur-amazon-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Dn0G-my-0a0
Et sur le défilé des "experts" omniprésents sur les écrans : http://www.francesoir.fr/societe-sante/top-13-des-revenus-annuels-recents-verses-par-lindustrie-pharmaceutique
Sur mes masques : https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
La lutte contre l'Etat Profond s'intensifie.
Sources :
https://www.challenges.fr/monde/ameriques/bill-gates-devient-la-bete-noire-de-donald-trump_710162
https://blogs.mediapart.fr/emmanuelglais/blog/140420/le-bras-de-fer-entre-donald-trump-et-bill-gates-derriere-la-guerre-contre-le-virus
https://www.youtube.com/watch?v=BnfOj6U52yg
https://www.dissept.com/le-fbi-sur-lile-depstein-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=pHmJEJKhCtM
https://www.youtube.com/watch?v=KcGwMVkHaA4
https://www.youtube.com/watch?v=NsJSbY_cRvE
https://ho1.us/category/france/
https://les7duquebec.net/archives/256301
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-medecins-reclament-le-port-du-masque-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-6903416
https://www.infowars.com/head-of-emergency-management-says-texans-should-wear-masks-inside-their-own-homes/
https://www.the-sun.com/news/1120265/epstein-maxwell-people-sex-under-age-girls/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/qui-ricoverati-pazienti-gravi-covid-sfogo-dellinfermiere-1876571.html
https://www.valseriananews.it/2020/07/11/pazienti-covid-a-cremona-lazienda-smentisce-linfermiere-e-il-post-viene-rimosso/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/tarro-contro-conte-si-vuole-prolungare-unemergenza-che-non-1876613.html
https://www.ilgiornale.it/news/politica/conte-vuole-prorogare-stato-emergenza-scoppia-polemica-1876565.html
https://www.youtube.com/watch?v=0E54z-UskJc
https://ho1.us/2020/07/vente-denfants-en-ligne-sur-amazon-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Dn0G-my-0a0
Et sur le défilé des "experts" omniprésents sur les écrans : http://www.francesoir.fr/societe-sante/top-13-des-revenus-annuels-recents-verses-par-lindustrie-pharmaceutique
Sur mes masques : https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
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