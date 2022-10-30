НИТИ. ОПИСАНИЕ ВНИЗУ

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Нити паутины или полимерные волокна как датчики окружающей среды?
Эта теория в настоящее время снова циркулирует, такие сенсорные полимеры, конечно, технически возможны:
3D-печатные высокопроизводительные гибкие датчики деформации в виде паутины с определением направления на основе проводящих полимерных композитов
https://www.sciencedirect.com/science/ артикул/абс/pii/S0167577X21016335