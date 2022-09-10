«ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΩΡΟΥΜΑΣΤΕ!»

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«Εξακολουθούμε να είμαστε στο σπίτι μας γιατί τιμωρούμαστε!», επεσήμανε μεταξύ άλλων η υγειονομικός Φωτεινή Κούνιου από την Προσοτσάνη Δράμας η οποία βρίσκεται σε αναστολή από τον Αύγουστο του 2021. Η ίδια παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και είπε πάρα πολλά για όλο αυτό που ζει η ίδια αλλά και οι συνάδελφοι της.