Nectánebo II, el ''real'' último faraón // Historia al inicio

La historia tradicional aúlica y los medios masivos nos dejaron la idea de que Cleopatra fue la última faraona de Egipto, pero no nos aclararon nunca que no era indigena del propio Egipto, sino una descendiente de los conquistadores helénicos del siglo IV a.C.

Lo cierto es que, de las últimas dinastías antes de la invasión helénica, la número 30 fue la que tuvo a los verdaderos últimos gobernantes faraónicos autenticamente egipcios. Nectánebo II fue el último soberano de dicha dinastía quién intentó gobernar en tiempos revuelto y de grandes imperios conquistadores. Y aunque tuvo un primer éxito relativo (a pesar de la poco légitima subida al poder que tuvo) en el gobierno del país del Nilo, lo cierto es que la maquinaria de guerra Persa tuvo uno de sus últimos empujes, pero fue suficiente para ahogar a la última dinastía que gobernó el Antiguo Egipto.