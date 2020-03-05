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** Outsourcing America **
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45 views • March 05, 2020
** FAIRNESS FOR HIGH SKILLED IMMIGRANTS ACT **
** BIG TECH AND GOP SENATOR MIKE LEE (UT) PROPOSE SENATE BILL 386, AN ASSAULT ON WORKING AMERICANS, AND THE AMERICAN MIDDLE CLASS BY TAKING HUNDREDS OF THOUSANDS U.S. JOBS. WHERE IS HIS LEGISLATION FOR THE AMERICAN WORKER.
* BILL GATES (Microsoft) SAYS HE NEEDS AN INFINITE NUMBER OF H1B VISA WORKERS.
* JANET NAPOITANO, AS UNIVERSITY OF CALIFORNIA
PRESIDENT, HAS HIRED ALL FOREIGN IT WORKERS.
* AT&T now joins tha bandwagon
** THE H1B VISA PROGRAM NEEDS TO DRASTICALLY
REFORMED SO THAT IT IS IMPOSSIBLE TO REPLACE
AMERICANS. IT IS A DISFUNCTIONAL SYSTEM AND
NEEDS TO BE MERIT BASED.
** BIG TECH AND GOP SENATOR MIKE LEE (UT) PROPOSE SENATE BILL 386, AN ASSAULT ON WORKING AMERICANS, AND THE AMERICAN MIDDLE CLASS BY TAKING HUNDREDS OF THOUSANDS U.S. JOBS. WHERE IS HIS LEGISLATION FOR THE AMERICAN WORKER.
* BILL GATES (Microsoft) SAYS HE NEEDS AN INFINITE NUMBER OF H1B VISA WORKERS.
* JANET NAPOITANO, AS UNIVERSITY OF CALIFORNIA
PRESIDENT, HAS HIRED ALL FOREIGN IT WORKERS.
* AT&T now joins tha bandwagon
** THE H1B VISA PROGRAM NEEDS TO DRASTICALLY
REFORMED SO THAT IT IS IMPOSSIBLE TO REPLACE
AMERICANS. IT IS A DISFUNCTIONAL SYSTEM AND
NEEDS TO BE MERIT BASED.
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