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Joh. W. Matutis - Gesundes Seelenleben - 19. Februar 2022
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Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Gott möchte dein Herz haben.
Stichworte: das Herz – die verletzte Seele macht uns krank – den bürgerlichen Kleinkram loslassen und sich nicht alles zu Herzen nehmen – wie du deine Seele heilen kannst – dankbar auch in Kleinigkeiten sein – wie du Stress, Ärger und Angst loswirst – Herr, dein Wille geschehe – Plus und Minus und Frieden haben – ich bin ich und vergleiche mich nicht mit anderen Menschen - normal oder abnormal
Predigt herunterladen:
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