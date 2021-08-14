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14.08.2021. Планы у шушары рушатся (Выпуск № 214 часть I (1)).
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8256 views • August 14, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:45 всё по полочкам. видео бомба.mp4. https://disk.yandex.ua/d/AFpmvb7oW3Rgag.
06:30 В Петербурге запускают сеть центров по борьбе c обязательной вакцинацией. http://protivkart.com/main/18291-v%20peterburge%20zapuskayut%20set%20centrov%20po%20borbe%20c%20obyazatelnoy%20vakcinaciey.html.
07:55 “Никакого нового локдауна не будет, какой бы ни была смертность. https://www.youtube.com/watch?v=sYCmoZyvw7M.
11:15 ТОЧНАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА «COVID-19». КОСМИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА. https://posledneevremya.ru/?p=1947.
12:26 Письмо слушателя. Врачи против документы.
21:05 Вести в 20:00 от 08.08.2021. https://www.youtube.com/watch?v=u0Z8wSqHFVw.
23:52 Врач Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально. https://abnews.ru/2021/07/29/vrach-kovalev-obyasnil-pochemu-smert-posle-vakczinaczii-protiv-covid-19-eto-normalno/.
25:08 ЧТО ОБНАРУЖИЛИ УЧЕНЫЕ? https://www.brighteon.com/551767d8-1903-4b5a-89f7-3fcfdeb6ba5f.
31:18 ДЛЯ ТЕХ КТО ЛЮБИТ ДУМАТЬ... Разоблачение антихристовых вирусологов. https://www.brighteon.com/c9ddabd1-ff51-4e2f-94c2-92fcc9ac7c41.
41:07 Православная церковь подарит алматинцам более 10 тыс. доз вакцины. https://www.nur.kz/society/1925725-pravoslavnaya-tserkov-podarit-almatintsam-bolee-10-tys-doz-vaktsiny/.
42:45 У Евгения Лопатина в Контакте. https://vk.com/id129912296?w=wall129912296_135554.
45:19 Пророчества блаженной Алипии. Будете лежать: там рука, там нога. https://www.youtube.com/watch?v=pGaYjmoI9zc.
54:50 Письмо слушателя. трупособиралки в китае.
55:28 Письмо слушателя. на 4 мил жерт запасены гробы.
57:25 Письмо слушателя. Обязательное Продоставление СЕРТИФИКАТА в Транспорте❗в Башкирии на междугородних маршрутах с 26 илюля.
58:46 Как Создают Искусственный ГОЛОД в Африке❗ https://t.me/ApocalypseRazuma/4411.
Сегодня мы поговорим о том, что не все планы «темных» реализуются как они планировали, о том, что есть еще честные, совестливые люди во всех слоях общества. Узнаем, что уже открыт центр по борьбе с обязательной вакцинацией, также узнаем, что ученые доказали, что вирус не хранится на различных поверхностях. Обсудим то, что необходимо избежать любым способом вакцинации детей. Послушаем пророчества блаженной Алипии.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:45 всё по полочкам. видео бомба.mp4. https://disk.yandex.ua/d/AFpmvb7oW3Rgag.
06:30 В Петербурге запускают сеть центров по борьбе c обязательной вакцинацией. http://protivkart.com/main/18291-v%20peterburge%20zapuskayut%20set%20centrov%20po%20borbe%20c%20obyazatelnoy%20vakcinaciey.html.
07:55 “Никакого нового локдауна не будет, какой бы ни была смертность. https://www.youtube.com/watch?v=sYCmoZyvw7M.
11:15 ТОЧНАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА «COVID-19». КОСМИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА. https://posledneevremya.ru/?p=1947.
12:26 Письмо слушателя. Врачи против документы.
21:05 Вести в 20:00 от 08.08.2021. https://www.youtube.com/watch?v=u0Z8wSqHFVw.
23:52 Врач Ковалев объяснил, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально. https://abnews.ru/2021/07/29/vrach-kovalev-obyasnil-pochemu-smert-posle-vakczinaczii-protiv-covid-19-eto-normalno/.
25:08 ЧТО ОБНАРУЖИЛИ УЧЕНЫЕ? https://www.brighteon.com/551767d8-1903-4b5a-89f7-3fcfdeb6ba5f.
31:18 ДЛЯ ТЕХ КТО ЛЮБИТ ДУМАТЬ... Разоблачение антихристовых вирусологов. https://www.brighteon.com/c9ddabd1-ff51-4e2f-94c2-92fcc9ac7c41.
41:07 Православная церковь подарит алматинцам более 10 тыс. доз вакцины. https://www.nur.kz/society/1925725-pravoslavnaya-tserkov-podarit-almatintsam-bolee-10-tys-doz-vaktsiny/.
42:45 У Евгения Лопатина в Контакте. https://vk.com/id129912296?w=wall129912296_135554.
45:19 Пророчества блаженной Алипии. Будете лежать: там рука, там нога. https://www.youtube.com/watch?v=pGaYjmoI9zc.
54:50 Письмо слушателя. трупособиралки в китае.
55:28 Письмо слушателя. на 4 мил жерт запасены гробы.
57:25 Письмо слушателя. Обязательное Продоставление СЕРТИФИКАТА в Транспорте❗в Башкирии на междугородних маршрутах с 26 илюля.
58:46 Как Создают Искусственный ГОЛОД в Африке❗ https://t.me/ApocalypseRazuma/4411.
Сегодня мы поговорим о том, что не все планы «темных» реализуются как они планировали, о том, что есть еще честные, совестливые люди во всех слоях общества. Узнаем, что уже открыт центр по борьбе с обязательной вакцинацией, также узнаем, что ученые доказали, что вирус не хранится на различных поверхностях. Обсудим то, что необходимо избежать любым способом вакцинации детей. Послушаем пророчества блаженной Алипии.
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