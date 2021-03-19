Елена Калле «Что страшнее - инфекция или вакцина от неё ?» (Часть 1, 2020 год)

Доклад молекулярного биолога Елены Геннадьевны Калле «Что страшнее - инфекция или вакцина от неё? Или о том, на что способна наука при капитализме» (Часть 1, 2020 год).



⁣Отчет микробиолога Елены Калле о ВАКЦИНЕ и последствиях.



Механизм действия вакцины против "Ковид-19"



Итак, платформа вирусов изменилась с 2000-х годов. Создатели вакцины рассуждают векторной базой (Спутник), - "Если мы в классической вакцине использовали убитый вирус, то иммунная система распознавала в нем все (аналогия) и шляпу, и пальто и ботинки, весь наряд вируса".



Теперь подход поменялся. От этого пальто они берут, например, пуговицу. Отрывают ее и говорят вам, - Вот по этой пуговке, ваш иммунитет будет распознавать патоген, - и что делают дальше. Дальше пишется инструкция. По которой наши клетки могут создать вот эту вот, часть. Запчасть от вируса. Эта инструкция в виде днк заправляется в транспортное средство, а в качестве транспорта и используется аденовирус. При чем этот транспорт снабжен мощной системой подавления наших защитных систем. Там их несколько. Но даже не это главное... Есть или нет перенос генов? Что врачи думают. Я вам отвечаю. Перенос гена есть. И вот эта чужеродная инструкция по синтезу с запчастью коронавируса, и есть ген. В биологических системах инструкция, это ген. Именно этот чужеродный ген (из коронавируса) с помощью другого вируса (транспортного) переносит себя в наши клетки.



В какие же клетки он заселяется, мы не знаем. Концентрация их в одной вакцине 10 в 9-х, или 10 в 13-й степени частиц, примерно в 100 раз меньше чем клеток в нашем теле. Достаточно, чтобы войти в огромное количество наших собственных клеток. Куда запрограммирован вход вируса, мы не знаем. Но известно что патологией после вакцины становится поражение мозга и нервной системы, то очевидно что транспорт вируса происходит и в нервную систему ЦНС. Более того, существует вероятность того, что вирус попадет и в половые клетки. Которые мы передаем своим детям. Что произойдет. Наши дети будут носить в себе ген с запчастью от коронавируса? Которые через год как любая чума исчезнет из общества, но ген останется не только в нас, но и в детях?



Далее, что наша клетка делает с этими инструкциями.



Она не может их открыть. И она не может начать синтезировать эту запчасть. И происходит остановка всей фабрики клеток. Она будет восстановлена после синтеза с вирусной (ее опознания и вскрытия) т. к. Центр ГМЭ хвалится что сделал все возможное чтобы наша клетка наработала чужеродные белки от этой вирусной запчасти. Эффект остановки с наработкой только чужеродных элементов.



"Теперь на чужих белках начинает тренироваться наша иммунная система" - мнение создателей вакцины.



Сколько же белков нужно для запуска, это один вопрос. Но у меня другой вопрос. А какое время продолжает работать эта инструкция? Внутри наших клеток. Пол года? Год? Есть данные, что в некоторых животных системах они продолжают работать до нескольких лет.



Далее, инструкции работают, запчасти нарабатываются и производятся, а зачем нам такое большое количество вирусных частиц? Производимых нашим организмом. Что с ними происходит потом? Очень хотелось бы знать. Дальше, если наша человеческая клетка начинает производство вирусных частиц, то она погибает. Это ее система безопасности. А в этом случае, погибает ли клетка или нет, хотелось бы знать.



Ответ разработчиков вакцины, - "Ну вы знаете, эти клетки там где-то поболтаются у вас, внутри ядра нашего и... в принципе ничего опасного нет, они не встраиваются".



Да, некоторые действительно деградируют. А некоторые встраиваются. По данным, которые я обнаружила, до 1% аденовирусных, встраиваются в геном. А если им какие-то благоприятные факторы поддерживать, тогда до 15%. Что это значит. Гены, это инструкции, напомню, и когда у нас есть инструкция о белке дыхания, например, внутри которого встроена чужеродная инструкция, то наша перестает работать. Большой риск что у человека отключатся органы. Это все ведет к массовому отмиранию человеческих клеток ,вакцинацией, в моем представлении. А так как иммунная система от вакцины уже ослаблена, то наша защита не справится с таким количеством умирающих клеток.



Почему эта информация не размещена на сайте у производителей вакцин? Чтобы люди осознавали все последствия от момента впрыскивания, до момента развития с итогом. И последний вопрос, можно ли вытащить эти гены назад? У производителя насколько мне известно, нет механизма, как эти вирусы забрать обратно. Мне понятно получение трансгенного человека, но почему наше законодательство молчит, мне не понятно.