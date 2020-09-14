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Les Georgia Guidestones • Kla tv
Le Vlogue
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36 views • September 14, 2020
Documentaire tout public.
Kla.tv présentait, le 26 Février 2015, une vidéo sur le monument connu sous le nom des Georgia Guidestones, situé en Géorgie, aux États-Unis (d'où son nom)
En fin de vidéo, à propos de la faim dans le monde, Kla.tv établit un parallèle très intéressant entre la Russie et les États-Unis. Il est certain, quand le monde meurt soi-disant de faim, qu'avoir un potager est plus judicieux que posséder une pelouse. Ce que racontent ces pierres est plus que jamais d'actualité. On n'est plus à l'heure où dire que tout cela est du complotisme, l'actualité confirmant avec éclat les informations relayées depuis des années par les lanceurs d'alerte.

Lire l'article du Citoyen Vigilant sur les Georgia Guidestones, traduit en français sur mon blogue :
http://www.margueriterothe.com/the-georgia-guidestones-les-pierres-directrices-de-georgie-par-the-vigilant-citizen
Keywords
eugenismeamerican stonehengefree massonerieoccultefranc-maconnerie
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