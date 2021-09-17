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IFQ66 - Émission #66 du 16 septembre 2021 avec Akina - de la chaîne le Front Médiatique
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10 views • September 17, 2021
16 septembre 2021
Pour rappel : liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette 66e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Akina, de la chaîne "Le Front médiatique".
Quelques liens pour retrouver Akina et le Front Médiatique :
• Odysée : https://odysee.com/@AKINA:7
• Twitter : https://twitter.com/akina_schira
• Youtube : https://www.youtube.com/akina5
• Facebook : https://www.facebook.com/asso.informaction
• Télégram : https://t.me/frontmediatique
• Mail : [email protected]
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Facebook Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
Youtube : https://youtube.com/user/hubmu2
Site officiel : https://essentiellement.eu/
■ Sources Chloé
• Présentation PowerPoint "Des Labos au dessus de tout soupçon" :
• Le Dolder : et
• Serge Weinberg, sa fiche Wikipedia :
• Scandale Dépakine : Sanofi savait depuis les années 1980.
• La Dépakine, l'autisme et le Dolder.. ou la rencontre de Macron avec les top 25 de Big Pharma, sans que cela ne soit ni sur l'agenda officiellement ni rapporté nulle part. et
• Scandale de la Dépakine : • PFIZER, données financières :
• Albert BOURLA, page Wikipedia :
• Les inculpations de Pfizer :
• Covid : le PDG de Pfizer a vendu 5,6 millions de dollars d'actions le jour de l'annonce de l'efficacité de son vaccin :
• Les essais expérimentaux de Pfizer sur les enfants du Nigeria :
• 75 millions de dollars versés par Pfizer au Nigeria :
• Amende de 2,3 milliards $ pour Pfizer : • Article de Nexus résumant les inculpations de Pfizer :
• Macron, le «banquier de Nestlé» (pour Pfizer), à l’Elysée ? :
• Pfizer, page Wikipedia : • MODERNA, données financières :
• Classement Bloomberg des plus riches :
• Stéphane BANCEL devient milliardaire en 2020 :
• Stéphane Bancel, PDG de Moderna : « L'une des raisons pour lesquelles nous avons agi si rapidement, nous avons pris 2 jours pour concevoir le vaccin sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que nous avions travaillé sur le MERS, sur le coronavirus. Le Dr Fauci [y] a bossé pendant 2 ans.. »
Pour rappel : liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette 66e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Akina, de la chaîne "Le Front médiatique".
Quelques liens pour retrouver Akina et le Front Médiatique :
• Odysée : https://odysee.com/@AKINA:7
• Twitter : https://twitter.com/akina_schira
• Youtube : https://www.youtube.com/akina5
• Facebook : https://www.facebook.com/asso.informaction
• Télégram : https://t.me/frontmediatique
• Mail : [email protected]
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
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Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
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Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
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👉 TAL SCHALLER :
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👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Facebook Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
Youtube : https://youtube.com/user/hubmu2
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■ Sources Chloé
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• 75 millions de dollars versés par Pfizer au Nigeria :
• Amende de 2,3 milliards $ pour Pfizer : • Article de Nexus résumant les inculpations de Pfizer :
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• Stéphane BANCEL devient milliardaire en 2020 :
• Stéphane Bancel, PDG de Moderna : « L'une des raisons pour lesquelles nous avons agi si rapidement, nous avons pris 2 jours pour concevoir le vaccin sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que nous avions travaillé sur le MERS, sur le coronavirus. Le Dr Fauci [y] a bossé pendant 2 ans.. »
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