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Посмотрите ролик при чем здесь Закон Украины 4142 вакцинация, чипирование, е-гривна, Си-Ди-Би-Си
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Vera Nika
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Published Yesterday

Что такое CBDC, «Цифровая валюта центрального банка»? Это финансовая система полного порабощения, ДЛЯ ПРИНУЖДЕНИЯ К ЧИПИРОВАНИЮ — как завершающей цели глобалистов!Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj 

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