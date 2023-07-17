Что такое CBDC, «Цифровая валюта центрального банка»? Это финансовая система полного порабощения, ДЛЯ ПРИНУЖДЕНИЯ К ЧИПИРОВАНИЮ — как завершающей цели глобалистов!Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj
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