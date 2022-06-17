Hiša mavričnih otrok - gozdno Montessori varstvo&učenje za življenje, Daša Rožman

se je po 7 letih dela v javnem vrtcu kot vzgojiteljica, odločila za samostojno pot. Leta 2011 je ustanovila zasebno varstvo, leta 2013 pa je zaživela Hiša mavričnih otrok, ki je skupnost rojencev v starosti od 1 leta naprej, kjer združujejo MONTESSORI in GOZDNO pedagogiko v soustvarjalno raven UČENJA ZA ŽIVLJENJE. Otroci so sokreatorji vseh področij zivljenja in bivanja v Mavrični hiški, kjer se skupaj dogovarjajo o vsem in iščejo vedno nove ideje, kako vsak dan nadgraditi svoje znanje. V hiši mavričnih otrok se ne ločuje po starosti, saj so močno povezani in se vsi lotevajo vsega. Vsak posameznik je vsak trenutek tako učitelj, kot tudi učenec in to jih vsak dan plemeniti, saj ustvarjajo res izjemne zgodbe