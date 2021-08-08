WHO's Søren Brostrøm: Vi kommer til at lave pop op vaccination, foran uddannelsessteder, arbejdspladser mm [08.08.2021]

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

0 view • August 08, 2021



https://www.sst.dk/da/nyheder/2021/direktoer-soeren-brostroem-indtraeder-i-whos-globale-bestyrelse



28. maj 2021 Søren Brostrøm repræsenterer Danmark i WHO

https://sum.dk/ministeren/sociale-medier-arkiv/2021/maj/2805-soeren-brostroem-repraesenterer-danmark-i-who



28. okt. 2020 — Søren Brostrøm blev valgt til WHO Europas bestyrelse i 2017.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/soeren-brostroem-nomineret-til-who_s-globale-bestyrelse

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Original title: Vi kommer til at lave pop-op vaccination, foran uddannelsessteder, arbejdspladser - Citat af Søren Brostrøm.



Wilderdk: Hørte lige deres debat den, 5-8-2021, kl 19:00 på DR1, hvor Søren Brostrøm var forbi.



Det er fuldstændigt sygt, man vil stå foran uddannelsessteder og arbejdspladser og vil vaccinere. NU må de fanme stoppe, BARE fordi, de har sat målet op, for hvor mange der skal vaccineres, ud fra "det er delta" der er i omløb, så må flere skulle vaccineres for større flokimmunitet.



Det har jo ingen ende med, hvor langt de vil gå, selvom der siges, "der kommer ikke tvang" nej, men man skal da lige udsætte os der ikke skal have en, for et sygt pres, og med alverdens postulater om, at det er uvaccineret der kan gøre der kunne lukkes ned igen og man ved ikke hvad af ævl og som man har hørt om en del gange nu efterhånden - Pandemic of the unvaccinated, se links for mere info, for det.



De har bare en "lidt pænere måde" at pakke det ind på her i landet, mens mening er præcis den samme, som det man hører ud fra verden.



Jeg har her taget nogen enkelte ting ud af det der siges fra Brostrøm, i rækkefølge.



1. Citat: Søren Brostrøm

Så det går, rigtigt, rigtigt godt, men vi er stadig ikke tilfreds, altså personligt, så er jeg ikke tilfreds, før vi når op på en, 90% til 95% tilslutning, blandt dem der er inviteret.

- Citat slut



2. Citat: Søren Brostrøm

Der er 2 ting jeg har fokus på, det ene er vi har stadig har nogen områder i Danmark, øhh hvor, at, sådan nogen geografiske områder, det er feks Tingberg, her i Kbh. Vollsmose, i Odense. Gjellerup i Århus,hvor der stadig er en for lav tilslutning.

- Citat slut



3. Citat: Søren Brostrøm

Vi kommer til at lave pop-op vaccination foran uddannelsessteder, arbejdspladser, øhh hvor de unge kommer, måske starter deres uddannelse og så'n

- Citat slut



4. Citat: Søren Brostrøm

Og hvis vi vil holde et åbent samfund, uden restriktioner, og vi vil beskytte de ældre og de sårbare, fordi, der kommer til at være noget smitte blandt uvaccineret og det kommer til at skvulpe over, på de ældre og sårbare, så skal vi have den her tårnhøje immunitet - Citat slut



Og så lige lidt hjernevask, fordi, Mark Stokholm ikke har taget vaccine, fordi han var syg med corona i Maj, og så er Brostrøm, jo en trænet sælger af vaccine - ZZzzzZZ

--

Og nu er det jo uddannelsessteder, de vil rykke ud til. Men, de går jo ned til 12 år med vacciner, og de taler jo allerede, måske ned til 2 år ?? SÅ, kommer det også til skoler? hvis det er ej nok tilslutter sig?



Gør der ikke det, så kan de jo netop, inddrage - Først gik de ned til 12, og så gravide og er de næste, dem under 12. KUN fordi de har høje mål, om hvor mange der skal have et stik?



Kan man se, hvor de også vil hen med det?



De kan komme ud og sige - Grund til de vil under 12, er fordi, nok ikke over 12 har sagt ja. Så dertil vil de kunne skyde på os, som "skyld for" de skal gå ned under 12. KUN FORDI, HUSK IGEN, at de har sat høje mål og brostrøm har jo en forventning om 90 til 95% skal tage den, af inviterede, før der er flokimmunitet - Så kan man jo godt se, hvad det vil medfører, ikk?



De er helt væk - ACCEPTERE FOLK SIGER NEJ, END DET MIND GAME I HAR GANG I SYSTEM. (Y)



Kilde:



NOTE: Mener du selv som et voksent menneske at være oplyst nok om det, og du vælger at tage en, så er det dit valg, men tving ikke andre ud fra dit valg. takker (Y) Hvis hensyn alle derude, også til hinandens valg i det her, men herfra er mit valg, NEJ TAK, skal ikke have en vaccine, respektere du det, så har vi ingen problemer, men gør du ej, så har vi. (Y) meget simpelt (Y)



VIGTIGT:

Hvis du ser de begynder at stå ved skoler, folkeskoler/privat skoler med vaccine vogne, skriv meget gerne. (Y)



36 views Aug 8, 2021

Wilderdk

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https://youtu.be/L6zZVW3Nj3w

https://www.youtube.com/channel/UCNXLDZ0M8r_tIEUC_IFa-uw 28. maj 2021 Direktør Søren Brostrøm indtræder i WHO's globale bestyrelse28. maj 2021 Søren Brostrøm repræsenterer Danmark i WHO28. okt. 2020 — Søren Brostrøm blev valgt til WHO Europas bestyrelse i 2017.--Original title: Vi kommer til at lave pop-op vaccination, foran uddannelsessteder, arbejdspladser - Citat af Søren Brostrøm.Wilderdk: Hørte lige deres debat den, 5-8-2021, kl 19:00 på DR1, hvor Søren Brostrøm var forbi.Det er fuldstændigt sygt, man vil stå foran uddannelsessteder og arbejdspladser og vil vaccinere. NU må de fanme stoppe, BARE fordi, de har sat målet op, for hvor mange der skal vaccineres, ud fra "det er delta" der er i omløb, så må flere skulle vaccineres for større flokimmunitet.Det har jo ingen ende med, hvor langt de vil gå, selvom der siges, "der kommer ikke tvang" nej, men man skal da lige udsætte os der ikke skal have en, for et sygt pres, og med alverdens postulater om, at det er uvaccineret der kan gøre der kunne lukkes ned igen og man ved ikke hvad af ævl og som man har hørt om en del gange nu efterhånden - Pandemic of the unvaccinated, se links for mere info, for det.De har bare en "lidt pænere måde" at pakke det ind på her i landet, mens mening er præcis den samme, som det man hører ud fra verden.Jeg har her taget nogen enkelte ting ud af det der siges fra Brostrøm, i rækkefølge.1. Citat: Søren BrostrømSå det går, rigtigt, rigtigt godt, men vi er stadig ikke tilfreds, altså personligt, så er jeg ikke tilfreds, før vi når op på en, 90% til 95% tilslutning, blandt dem der er inviteret.- Citat slut2. Citat: Søren BrostrømDer er 2 ting jeg har fokus på, det ene er vi har stadig har nogen områder i Danmark, øhh hvor, at, sådan nogen geografiske områder, det er feks Tingberg, her i Kbh. Vollsmose, i Odense. Gjellerup i Århus,hvor der stadig er en for lav tilslutning.- Citat slut3. Citat: Søren BrostrømVi kommer til at lave pop-op vaccination foran uddannelsessteder, arbejdspladser, øhh hvor de unge kommer, måske starter deres uddannelse og så'n- Citat slut4. Citat: Søren BrostrømOg hvis vi vil holde et åbent samfund, uden restriktioner, og vi vil beskytte de ældre og de sårbare, fordi, der kommer til at være noget smitte blandt uvaccineret og det kommer til at skvulpe over, på de ældre og sårbare, så skal vi have den her tårnhøje immunitet - Citat slutOg så lige lidt hjernevask, fordi, Mark Stokholm ikke har taget vaccine, fordi han var syg med corona i Maj, og så er Brostrøm, jo en trænet sælger af vaccine - ZZzzzZZ--Og nu er det jo uddannelsessteder, de vil rykke ud til. Men, de går jo ned til 12 år med vacciner, og de taler jo allerede, måske ned til 2 år ?? SÅ, kommer det også til skoler? hvis det er ej nok tilslutter sig?Gør der ikke det, så kan de jo netop, inddrage - Først gik de ned til 12, og så gravide og er de næste, dem under 12. KUN fordi de har høje mål, om hvor mange der skal have et stik?Kan man se, hvor de også vil hen med det?De kan komme ud og sige - Grund til de vil under 12, er fordi, nok ikke over 12 har sagt ja. Så dertil vil de kunne skyde på os, som "skyld for" de skal gå ned under 12. KUN FORDI, HUSK IGEN, at de har sat høje mål og brostrøm har jo en forventning om 90 til 95% skal tage den, af inviterede, før der er flokimmunitet - Så kan man jo godt se, hvad det vil medfører, ikk?De er helt væk - ACCEPTERE FOLK SIGER NEJ, END DET MIND GAME I HAR GANG I SYSTEM. (Y)Kilde: https://www.dr.dk/drtv/se/aftenshowet_265586 NOTE: Mener du selv som et voksent menneske at være oplyst nok om det, og du vælger at tage en, så er det dit valg, men tving ikke andre ud fra dit valg. takker (Y) Hvis hensyn alle derude, også til hinandens valg i det her, men herfra er mit valg, NEJ TAK, skal ikke have en vaccine, respektere du det, så har vi ingen problemer, men gør du ej, så har vi. (Y) meget simpelt (Y)VIGTIGT:Hvis du ser de begynder at stå ved skoler, folkeskoler/privat skoler med vaccine vogne, skriv meget gerne. (Y)36 views Aug 8, 2021Wilderdk1.6K subscribers Keywords freedompedophiliasatanismdeepstatefascism

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