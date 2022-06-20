BLACK OPS PULSED 5G MM WAVES - YOUR BRAINWAVES AND THEY ARE MESSING WITH THE HUMAN FREQUENCY, GAMMA - DELTA - ALPHA - BATA - AND BIO-METRIC NANO TRACKING AND FREQUENCY HACKING , HYPNOSIS AND ILLNESS.

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EMF RESEARCH BIOMEDICAL SCIENTISTS https://www.bitchute.com/video/UlSArL9B1Mj2/
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
DR RASHID BUTAR - WHAT TECH IS IN THESE SHOTS - https://www.bitchute.com/video/278V2VI6ZFsl/
US MADE AND PATENTED MOD-U-LATE - 5G BLACK OPS - https://www.brighteon.com/247fae3b-3f8a-4945-bb4b-2ef4dec5b8cd
DR COLE - VAXX DAMAGE INCOMING BIGTIME! https://www.brighteon.com/3c359cbb-767d-43d0-9de2-6d2a46214a5b
5G FREQUENCY'S -BETTER "TUNE IN" TO THIS KNOLIDGE! - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/
THE WEST SHOULD DRAW SOME LESSONS! - https://www.bitchute.com/video/M8xc6jMtiXzu/
GAMMA DELTA BATA ALPHA - WARNING!!! - https://www.brighteon.com/6bcc1e14-f917-45cb-9ab1-269596201918
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CAUGHT RED HANDED! NWO MAN MADE CLIMATE CHANGE - https://www.brighteon.com/4c8674c0-ec96-4873-b1b1-e88bf993a132
ITS BIOLOGICAL WARFARE PERIOD! - https://www.brighteon.com/44cfdf26-64da-424e-80c8-a1ba7a8bd1a2
IS THE VAXX CHIP DETECTABLE VIA BLUTOOTH -https://www.brighteon.com/e160f769-0f64-4e62-86bc-006b7a49af9a
USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668
WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/
They dont want you to know this - https://www.brighteon.com/eeaa75fc-40d0-4570-a3ed-e92372cf45b7
THE REAL EPIDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/11a980a8-de02-4703-b31c-8e438032b7f4
POLLYS RIGHT AGAIN! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/
VAXX DEATHS/POISONINGS FOR GOODNESS SNAKE! - https://www.brighteon.com/8a8692e5-2016-4fed-accd-28280b9030c9
UK TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING JULIAN ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372
MANY DEAD IN UKRAINE ENGLISH SUBTITLES - https://www.brighteon.com/55ee7ba8-8566-45fd-bb58-734850afc2dd
THE MEAT THAT KILLS YOU SLOWLY - https://www.brighteon.com/d7afca2f-91fe-4270-a87e-34b0ff4d5ba1
AUSTRALIA AND THE VAXX DE-POP CARNAGE - https://www.brighteon.com/be793e40-4e6d-41d9-bcaa-3102c41e938c
THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
CAPTURED BRITS CONFESS THERE CRIMES AGAINST RUSSIA - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34ITS MUCH WORSE THAN YOU THINK! - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE -
https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -
https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311