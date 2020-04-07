15 Temas que los periodistas tienen prohibido hablar y que la prensa no quiere que sepas

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30 views • April 07, 2020





La pregunta es: ¿Vivimos realmente en una sociedad donde prima la libertad de expresión?



¿O vivimos en una sociedad en donde las noticias las crean unos pocos con el fin de controlar lo que pensamos?



Mucha gente tiende a pensar que si algo no aparece en las noticias, es porque no ha de ser cierto o ni siquiera debe de existir. Por más que lo vea en la vida real.



Mucha gente ha sido programada durante toda su vida para razonar pensando: "Si esto no lo pasan en las noticias, ha de ser falso".

Y esa es la razón por la cual a tanta gente le cuesta aceptar que cosas siniestras suceden frente a sus narices.

Nos hemos acostumbrado a vivir la realidad desde adentro de una burbuja. Una burbuja formada por pantallas, y solamente somos capaces de concebir o aceptar como real solo aquello que aparece en una pantalla.

Le hemos dejado de prestar atención al mundo que nos rodea, al cielo, al mar, a los árboles, a las estrellas, al clima y a los animales.

Parecería que todo eso es parte de otra realidad ajena a la que vivimos.

¿Existe realmente la prensa libre?



¿Existe realmente la libertad de expresión?

O estamos dirigiéndonos otra vez más hacia las garras de un sistema fascista, dondela policía del pensamiento le dicta a sus ciudadanos aquello en lo que pueden pensar y en lo que no?



¿Donde han quedado los periodistas que cuestionan e investigan las incongruencias del mundo?

¿A donde han ido a parar?

En este video les cuento cuales son esos 15 temas prohibidos de los cuales los medios de comunicación jamás te van a hablar.

Y les recuerdo... es parte de la democracia, poder opinar y reflexionar libremente.



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9 formas de sobrevivir al plan de reducción de población del Nuevo Orden Mundial :



Colapso: Los 16 sistemas vitales con los que ya no podremos seguir contando



Agenda 21 y NWO: 14 escalofriantes estrategias para reducir la población mundial



Links mencionados en el video:



Economista Peter Schiff:



34 estudios científicos que muestran los peligros de la telefonía celular:



Pizzagate (Pedofilia):



Bob Fletcher (Bases subterráneas):



5 Fenómenos extraños observados en CERN:



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Ing. William Tompkins revelando presencia extraterrestre en el planeta:



Sobre la Antártida:



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https://www.youtube.com/watch?v=yBpw8...

2. Interés Compuesto

https://www.youtube.com/watch?v=w2S6B...

3. Reserva fraccionaria

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e-mail: Dicen que la libertad de prensa es un factor vital para la democracia.La pregunta es: ¿Vivimos realmente en una sociedad donde prima la libertad de expresión?¿O vivimos en una sociedad en donde las noticias las crean unos pocos con el fin de controlar lo que pensamos?Mucha gente tiende a pensar que si algo no aparece en las noticias, es porque no ha de ser cierto o ni siquiera debe de existir. Por más que lo vea en la vida real.Mucha gente ha sido programada durante toda su vida para razonar pensando: "Si esto no lo pasan en las noticias, ha de ser falso".Y esa es la razón por la cual a tanta gente le cuesta aceptar que cosas siniestras suceden frente a sus narices.Nos hemos acostumbrado a vivir la realidad desde adentro de una burbuja. Una burbuja formada por pantallas, y solamente somos capaces de concebir o aceptar como real solo aquello que aparece en una pantalla.Le hemos dejado de prestar atención al mundo que nos rodea, al cielo, al mar, a los árboles, a las estrellas, al clima y a los animales.Parecería que todo eso es parte de otra realidad ajena a la que vivimos.¿Existe realmente la prensa libre?¿Existe realmente la libertad de expresión?O estamos dirigiéndonos otra vez más hacia las garras de un sistema fascista, dondela policía del pensamiento le dicta a sus ciudadanos aquello en lo que pueden pensar y en lo que no?¿Donde han quedado los periodistas que cuestionan e investigan las incongruencias del mundo?¿A donde han ido a parar?En este video les cuento cuales son esos 15 temas prohibidos de los cuales los medios de comunicación jamás te van a hablar.Y les recuerdo... es parte de la democracia, poder opinar y reflexionar libremente.Podcast:Mirar pantallas afecta tu cerebro de manera negativa, escucha todo mi contenido en formato audio mientras caminas por la calle o vas al trabajo escuchando el podcast:En iPhone: http://apple.co/2hnNRpM En Android: http://bit.ly/2h7oior En Soundcloud: https://soundcloud.com/federico-sanz-309753481/15-temas-que-los-periodistas-tienen-prohibido-hablar-en-la-prensa En ivoox: https://www.ivoox.com/15-temas-medios-comunicacion-no-audios-mp3_rf_23894860_1.html Otros videos de Gaucho Zen:9 formas de sobrevivir al plan de reducción de población del Nuevo Orden Mundial : https://www.youtube.com/watch?v=JMF36... Colapso: Los 16 sistemas vitales con los que ya no podremos seguir contando https://youtu.be/B7h1QwGb4p4 Agenda 21 y NWO: 14 escalofriantes estrategias para reducir la población mundial https://www.youtube.com/edit?video_id... Links mencionados en el video:Economista Peter Schiff: http://www.schiffradio.com/ 34 estudios científicos que muestran los peligros de la telefonía celular: https://www.activistpost.com/2013/10/... Pizzagate (Pedofilia): https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1208-endgame-pt-1 Bob Fletcher (Bases subterráneas): http://www.bobfletcherinvestigations.com/ 5 Fenómenos extraños observados en CERN: https://www.strangerdimensions.com/2016/08/04/5-strange-things-cern-has-allegedly-caused/ Página oficial de CERN: https://home.cern/ Ing. William Tompkins revelando presencia extraterrestre en el planeta: https://www.youtube.com/watch?v=Sb18kkVlRh4&t=266s Sobre la Antártida: https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1209-endgame-pt-2#comment-139560 Otros artículos de mi blog:¿Es el WiFi peligroso para la salud humana? https://gauchozen.com/es-el-wifi-peli... 10 SHOCKEANTES RAZONES POR LAS CUALES PREFIERO ALEJARME DEL WIFI: https://gauchozen.com/10-shockeantes-... Peligros y amenazas de la inteligencia artificial: https://www.youtube.com/watch?v=AQL9g... Chemtrails y Santas: nos fumigan: https://gauchozen.com/chemtrails-y-sa... Están jugando con el clima- Mira este documento militar si no lo crees: https://gauchozen.com/est án-jugando-c...Arnold Ehret y la dieta amucosa: https://gauchozen.com/https-gauchozen... Arnold Ehret (Video): https://www.youtube.com/watch?v=LdbJa... Los 3 problemas del sistema bancario que lo harán colapsar1. Sistema de moneda fiat2. Interés Compuesto3. Reserva fraccionariaPuedes encontrar las imágenes del video en el blog haciendo click aquí: https://gauchozen.com/15-temas-que-los-periodistas-tienen-prohibido-hablar-en-la-prensa-afec3cd7666 Apoya el canal:Paypal: https://bit.ly/2vYGkpH Bitcoin: 1DZPJzk4u83M6Nc3FNem78SuCikTdd1LtnBitcoin Cash: qzyuzudqjadzfl4zv2tvlxc82tfw384pjqr9qf2xn5Ether: 0x932F48c07a73191BDEa030c8B5322EFdFe3748F9Twitter https://twitter.com/Federico_san Instagram. https://www.instagram.com/federicooosan/ e-mail: [email protected] Keywords free speechgente y blogscomment-139560

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