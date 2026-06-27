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MICHAEL’S WAR CRY
ARCHANGEL MICHAEL
SACRED SPIRIT 2-TRACK 10
THE RIVERS FLOW TO THE SEA
LIKE OUR HEARTS FLOWING ETERNALLY
FOR HEAVEN’S SAKE YOU MUST DO ALL IT TAKES
TO FREE YOURSELVES FROM FEAR
AND HOLD EACH OTHER BOLDLY NOW
AS IF ALL YOUR LIVES DEPEND ON IT
THE CLOUDS SHALL GROW DARK, THE RIVERS RUN WILD
RUNNING WATERS OF LOVE OVERFLOW
IT’S TIME TO WASH AWAY ALL THE FEAR
THAT HAS KEPT YOUR HEARTS FROM LOVING FREE
THE NIGHT SPINS ROUND TO THE DAY
LIKE OUR HEARTS FLOWING ETERNALLY
JUST WHEN MY FRIENDS WHO ARE HEAVEN SENT
GIVE YOU WORD SENT FROM ON HIGH
TO TELL THE TRUTH FOR YOUR SECRETS KEPT
ONLY BIND YOUR SOUL ETERNALLY
MY SWORD SHALL BE DRAWN, MY NAME PROTECTS ALL
GLORY’S WARRIORS OF TRUTH I DEFEND
OH WARRIOR CHILD YOU MUST NOW RETREAT
AS IF ALL YOUR LIVES DEPEND ON IT
THE DRAGON’S FIRE SOON TO BLOW
BURNING ALL THAT HIS FEAR HAS IN TOW
THE TRUTH BE TOLD ALL MY ANGELS BOLD
WHO REFUSE TO FEED WAR FIRES
SHALL FREE THEMSELVES FROM THE DRAGON’S GRIP
YES ALL YOUR LIVES DEPEND ON IT
ALL MY CHILDREN OF WAR
TELL, TELL THE TRUTH
MICHAEL SAYS…….YES I SAY
MICHAEL STANDS FOR TRUTH