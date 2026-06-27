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MICHAEL'S WAR CRY
HERMES THOTH 2
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MICHAEL’S WAR CRY

ARCHANGEL MICHAEL

SACRED SPIRIT 2-TRACK 10


THE RIVERS FLOW TO THE SEA

LIKE OUR HEARTS FLOWING ETERNALLY


FOR HEAVEN’S SAKE YOU MUST DO ALL IT TAKES

TO FREE YOURSELVES FROM FEAR

AND HOLD EACH OTHER BOLDLY NOW

AS IF ALL YOUR LIVES DEPEND ON IT

THE CLOUDS SHALL GROW DARK, THE RIVERS RUN WILD

RUNNING WATERS OF LOVE OVERFLOW

IT’S TIME TO WASH AWAY ALL THE FEAR

THAT HAS KEPT YOUR HEARTS FROM LOVING FREE


THE NIGHT SPINS ROUND TO THE DAY

LIKE OUR HEARTS FLOWING ETERNALLY


JUST WHEN MY FRIENDS WHO ARE HEAVEN SENT

GIVE YOU WORD SENT FROM ON HIGH

TO TELL THE TRUTH FOR YOUR SECRETS KEPT

ONLY BIND YOUR SOUL ETERNALLY

MY SWORD SHALL BE DRAWN, MY NAME PROTECTS ALL

GLORY’S WARRIORS OF TRUTH I DEFEND

OH WARRIOR CHILD YOU MUST NOW RETREAT

AS IF ALL YOUR LIVES DEPEND ON IT


THE DRAGON’S FIRE SOON TO BLOW

BURNING ALL THAT HIS FEAR HAS IN TOW


THE TRUTH BE TOLD ALL MY ANGELS BOLD

WHO REFUSE TO FEED WAR FIRES

SHALL FREE THEMSELVES FROM THE DRAGON’S GRIP

YES ALL YOUR LIVES DEPEND ON IT


ALL MY CHILDREN OF WAR

TELL, TELL THE TRUTH

MICHAEL SAYS…….YES I SAY

MICHAEL STANDS FOR TRUTH

Keywords
prophecyend of daysarchangel michaelspiritual musicangel musicfrom the angels
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