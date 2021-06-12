¿QUE ES ARREPENTIRSE?

DIOS QUIERE QUE SEAS SALVO(A) CREER O CONFIAR EN:



1Tim 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad.



TU SALVACIÓN ES SIMPLEMENTE:



Eph 1:13 En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación; en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,



PONER TU CONFIANZA AL OÍR LA PALABRA DE VERDAD PARA OBTENER SALVACIÓN Y SER SELLADO CON EL ESPÍRITU SANTO.



1Cor 15:1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes;



1Cor 15:2 por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano.



1Cor 15:3 Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras;



1Cor 15:4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;



SOLO ESTO: murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. CREE EN ESTO 100% Y SERAS SALVO(A)



2Tim 2:15 Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.



TRAZANDO BIEN LA PALABRA DE VERDAD ES COMO UNICO PUEDES VENIR AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD. NO MEZCLANDO EL EVANGELIO DEL REINO DE DIOS EN LA TIERRA PARA (ISRAEL) CON EL EVANGELIO DEL REINO DIOS CELESTIAL(NOSOTROS LOS QUE CREEMOS)



EN ESTA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA DE DIOS, TODOS TU PECADOS FUERON PAGADOS Y PERDONADOS EN LA CRUZ.

(ESTO NO SIGNIFICA QUE FUISTES SALVO(A) EN LA CRUZ, SOLAMENTE TU PECADOS FUERON PERDONADOS Y PAGADOS).



Rom 5:8 Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.



Rom 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo; mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.



2Cor 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo; y nos dio el ministerio de la reconciliación.



2Cor 5:19 De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación.



Col 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él; perdonándoos todos los pecados,



Col 2:14 cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz;



Col 2:15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo.



SALVACIÓN NO ES "RECIBIR PERDÓN DE PECADOS" SINO CREER QUE YA FUERON PERDONADOS.