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SUDDENLY EVERYTHING WILL CHANGE ARE YOU READY?
EARTH SHAKING NEWS
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151 views • September 09, 2023

IT DOESN'T MATTER IF YOU BELIEVE IT OR NOT! THE CATCHING AWAY OF TRUE BELIEVER'S IN YESHUA/JESUS WILL INSTANTLY DISAPPEAR IN THE VERY NEAR FUTURE. THE REASON MOST PEOPLE DON'T BELIEVE THIS IS BECAUSE AS THE BIBLE RIGHTY WARNS! A VEIL OF DELUSION HAS BEEN CAST OVER HUMANITY AND THEY WILL BELIEVE THE ENDLESS LIES COMING FROM OUR CORRUPT LEADERS IN THE POLITICAL, RELIGIOUS AND CORPORATE SECTORS. THE NEW AGE MOVEMENT DECLARES ALL UNDESIRABLES MUST BE REMOVED FROM EARTH BEFORE THE OCCULT NEW AGE CAN BEGIN. THIS IS THE RAPTURE THESE LOST SOULS ARE REFERRING TO. THOSE LEFT BEHIND WILL FACE THE MOSTH HORRORS SINCE THE WORLD BEGAN. IT'S INTERESTING THE ENTERTAINMENT INDUSTRY INCORPORATES BIBLE PROPHECY IN EVERYTHING THEY PRODUCE. IF YOU DON'T BELIEVE ME GOT TO ENTER THE STARS YOUTUBE CHANNEL. CASEY DOES A MIND BLOWING JOB OF EXPOSING THIS OCCULT AGENDA. YOU BETTER GIVE YOUR HEART TO YESHUA NOW OR YOU WILLBE LEFT BEHIND WHEN YOU LEAST EXPECT IT...WAKEUP!

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