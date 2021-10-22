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Dr Jane Ruby : la fausse Ivermectine de Big Pharma !
luciole
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4787 views • October 22, 2021
14 octobre 2021 : https://odysee.com/@HocineLeDZ:a/La-fausse-IVERMECTINE-de-BIG-PHARMA-!:b5
Hocine Le DZ : https://odysee.com/@HocineLeDZ:a
@HocineLeDZ

Descriptif d'origine :

🚨🚨🚨 Dr Jane Ruby : LA FAUSSE IVERMECTINE DE BIG PHARMA ! 🚨🚨🚨

DIXIT... Le premier fabricant d'Ivermectine est le laboratoire MERK. Il lance un "médicament" sur le marché comme une alternative pour les récalcitrants aux injections. Il s'avère que cette solution est plus que douteuse concernant, une fois de plus, les effets secondaires graves qui en découleraient.

Écoutez ce qu'il/elle dit !

Source vidéo : Quantumleap

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