Asesinato de Charlie Kirk decodificado

Mike Adams entrevista a Michael Yon sobre el asesinato de Charlie Kirk, sugiriendo que fue un complot sionista. Analizan la improbabilidad de que una bala calibre 30-06 se detuviera en el cuello y las implicaciones más amplias para la política global. Abordan el contexto histórico del sionismo, su conexión con el imperialismo británico y la importancia estratégica del Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz. También exploran el potencial de una guerra regional que involucre a Turquía, Irán e Israel, así como la inestabilidad económica y política causada por la migración descontrolada. La conversación destaca el complejo panorama geopolítico y el papel de los intereses sionistas en la configuración de los conflictos globales. El diálogo se centra en las tensiones geopolíticas y la posibilidad de una escalada hacia la Tercera Guerra Mundial, con actores principales como China, Rusia y Estados Unidos. El ponente predice una rápida escalada desde una invasión a Irán hasta un conflicto nuclear, impulsada por un liderazgo incompetente. También se tocan dinámicas regionales, como la compleja relación de Tailandia con Israel y la influencia de un adivino birmano en la política tailandesa. Además, el ponente promociona el Substack de Michael Yon para temas relacionados con Japón y resalta la importancia de prepararse para la inestabilidad económica invirtiendo en oro y plata a través de Battalion Metals.







