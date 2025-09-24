Asesinato de Charlie Kirk decodificado

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams entrevista a Michael Yon sobre el asesinato de Charlie Kirk, sugiriendo que fue un complot sionista. Analizan la improbabilidad de que una bala calibre 30-06 se detuviera en el cuello y las implicaciones más amplias para la política global. Abordan el contexto histórico del sionismo, su conexión con el imperialismo británico y la importancia estratégica del Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz. También exploran el potencial de una guerra regional que involucre a Turquía, Irán e Israel, así como la inestabilidad económica y política causada por la migración descontrolada. La conversación destaca el complejo panorama geopolítico y el papel de los intereses sionistas en la configuración de los conflictos globales. El diálogo se centra en las tensiones geopolíticas y la posibilidad de una escalada hacia la Tercera Guerra Mundial, con actores principales como China, Rusia y Estados Unidos. El ponente predice una rápida escalada desde una invasión a Irán hasta un conflicto nuclear, impulsada por un liderazgo incompetente. También se tocan dinámicas regionales, como la compleja relación de Tailandia con Israel y la influencia de un adivino birmano en la política tailandesa. Además, el ponente promociona el Substack de Michael Yon para temas relacionados con Japón y resalta la importancia de prepararse para la inestabilidad económica invirtiendo en oro y plata a través de Battalion Metals.
