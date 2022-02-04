ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΕΠΛΑΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ (ΓΕΝ. 1, 26-27)

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

30 views • February 04, 2022





ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ... ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ" ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.



ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΡΚΕΙ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΓΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ.



Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΠΟΡΝΕΙΑ... ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ...



ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, ΣΤΙΧΟΙ: "14 καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ".



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: "27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ... 31 Ἐρρέθη δέ· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται".



"ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΣ" ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΒΙΟΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΠΑΡΘΕΝΟΙ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΡΝΕΥΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΡΝΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...



ΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.



Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΜΟ ΒΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ (ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ...



ΟΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ (ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ) "η Οσία Μαρία η Αιγύπτια μετάνιωσε, εξομολογήθηκε και ταπεινώθηκε και άγιασε. Δε συνέχισε την πορνεία. Αν δε σε βολεύει αυτό, είναι δικό σου θέμα. Ο έρωτας είναι ευλογημένος μόνο μέσα στο γάμο".



Μέσα στον ορθόδοξο γάμο, με το μυστήριο, την πίστη και τη σωφροσύνη του, το ζευγάρι εντάσσει στη Χάρη του Θεού και τη σωματική του σχέση, που γίνεται έτσι «δια της τεκνογονίας» μέσο σωτηρίας. Έξω από το μυστήριο και τη Χάρη του Θεού (και αυτό συμβαίνει σε κάθε άλλο είδος «γάμου») η σωματική σχέση παύει να είναι κοινωνία εν Χριστώ και γίνεται σχέση σαρκική, δηλαδή πορνεία, αποκοπή από το Σώμα του Χριστού, θάνατος. (ΔΕΙΤΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»



ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;



ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ». ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΕΠΛΑΣΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ (ΓΕΝ. 1, 26-27) https://rumble.com/vu2fvx-50502381.html ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ... ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ" ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ.ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΡΚΕΙ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΓΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΠΟΡΝΕΙΑ... ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ...ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, ΣΤΙΧΟΙ: "14 καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ".ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: "27 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ... 31 Ἐρρέθη δέ· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται"."ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΣ" ΕΙΝΑΙ Ο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΒΙΟΣ ΕΙΤΕ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΒΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΠΑΡΘΕΝΟΙ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΟΡΝΕΥΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΡΝΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...ΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΟΣΑ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΜΟ ΒΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ (ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ...ΟΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ (ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ) "η Οσία Μαρία η Αιγύπτια μετάνιωσε, εξομολογήθηκε και ταπεινώθηκε και άγιασε. Δε συνέχισε την πορνεία. Αν δε σε βολεύει αυτό, είναι δικό σου θέμα. Ο έρωτας είναι ευλογημένος μόνο μέσα στο γάμο".Μέσα στον ορθόδοξο γάμο, με το μυστήριο, την πίστη και τη σωφροσύνη του, το ζευγάρι εντάσσει στη Χάρη του Θεού και τη σωματική του σχέση, που γίνεται έτσι «δια της τεκνογονίας» μέσο σωτηρίας. Έξω από το μυστήριο και τη Χάρη του Θεού (και αυτό συμβαίνει σε κάθε άλλο είδος «γάμου») η σωματική σχέση παύει να είναι κοινωνία εν Χριστώ και γίνεται σχέση σαρκική, δηλαδή πορνεία, αποκοπή από το Σώμα του Χριστού, θάνατος. (ΔΕΙΤΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» http://www.freevolition.gr/holyeros.htm ).ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ». Keywords newslieschristsalvationreporttruthantichrist666antennasodomitehellasmass-media

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