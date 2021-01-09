Ramtha - Kochaj Siebie w Życiu ( Wprowadzenie ) - audiobook pl

WPROWADZENIE

JESTEŚ NADZIEJĄ, RZECZYWISTOŚCIĄ, WIECZNOŚCIĄ

Zostałeś wezwany .............................................................................................................

Wszystko jest Bogiem......................................................................................................... Bóg nigdy cię nie osądza..................................................................................................... Bóg o którym cię uczę jest Życiem, którym jesteś ............................................................ Tylko ty osądzasz siebie .................................................................................................... Jesteś Bogiem, który wyraża Siebie jako Człowiek........................................................... Bóg wyraża swój zamiar przez twą unikatową wolę......................................................... Jesteś Duchem, Duszą i Ego: Panem Bogiem swej Istoty................................................. Jesteś Wielkim Twórcą........................................................................................................ Stworzyliście ludzkie ciało jako pojazd do doświadczania materii .................................. Doświadczając tego życia zapomniałeś o celu ................................................................. Wplątałeś się w ograniczenia i zatraciłeś swą tożsamość ............................................... Decydujesz o swym życiu przez to co myślisz ................................................................... To życie jest wielką złudą..................................................................................................... Zapomniałeś o swej boskości............................................................................................. Bóg zawsze cię kocha, bo On jest tobą .............................................................................. Wszystkie doświadczenia dostarczają czystej mądrości .................................................. Żyjąc robisz wszystko, aby zdobyć mądrość pochodzącą z emocji ................................. Miłość i Radość są emocjami prowadzącymi do Boga...................................................... Lęk rządził całym twym losem i powstrzymywał cię od poznania tych prawd................. Gdy znika lęk widzisz szaleństwo owej złudy..................................................................... Kiedy przestajesz osądzać rodzi się miłość do siebie ...................................................... Kochać i czcić siebie to kochać i czcić Boga...................................................................... Bóg pragnie jedynie abyś był szczęśliwy............................................................................. Gdy Bóg w tobie jest całkowicie urzeczywistniony stajesz.się Chrystusem – Zwiastunem Pokoju.................................................................................................................................... Chrystusa można doświadczyć tylko żyjąc Nim ................................................................ Im bardziej stajesz się Chrystusem, tym większy jest twój Raj Emocji ............................ Nauczę cię jak kochać siebie w swej Boskości.................................................................. Nie chcę byś mnie czcił!............................................................................................................. Kiedy wiesz, że jesteś Bogiem jesteś Królestwem Niebieskim..........................................

Moim jedynym pragnieniem jest ujrzeć twe stawanie się Chrystusem ............................. Nade wszystko kochaj Boga którym jesteś ......................................................................... Kochaj innych bez ograniczeń tak jak Bóg kocha ciebie..................................................... Będziesz postępował tak jak postępuje Bóg....................................................................... Przygotowujemy ludzkość do pewnego masowego wpływu.............................................. Pozwólcie nam zacząć .........................................................................................................