ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΑ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ

Αφού πέρασαν μόλις μερικά λεπτά από τη λίγο έως πολύ αναμενόμενη αυτοδυναμία του κούλι εκείνος έσπευσε να μας ενημερώσει όπως και τα αφεντικά του στο εξωτερικό πως είναι πλέον έτοιμος να προχωρήσει σε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για τις οποίες λαμβάνοντας υπ’όψην την ατζέντα 2030 και ότι η τετραετία του τελειωνει το καλοκαίρι του ‘27 φανταζόμαστε τι έχουν σκοπό να μας παρουσιάσουν τον επόμενο καιρό. Και όσο το πρόγραμμα θα συνεχίζεται θα έχουν φροντίσει να μας παρουσιάζουν υψηλής ποιότητας σόου στο κανάλι της Βουλής ούτως ώστε να μην παρασυρθούμε και ασχοληθούμε με τη μεγάλη εικόνα.





Συνεπώς η μάχη εναντίον του ήλιου, η ψηφιοποίηση, η ανωμαλοποίηση και ο λαθροεποικισμός μεταξύ άλλων ανταθρωπιστικών τάσεων φαίνεται πως πρέπει να επεκταθούν και γρήγορα μάλιστα, πάντα κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα της κλιματικής αλλαγής για την οποία μας λένε πως είναι υπεύθυνη για τόσα δεινά που μας περιμένουν όπως για την ώρα η εμφάνιση στη Βρετανία και στις ΗΠΑ κουνουπιών και τσιμπουριών που μεταφέρουν ιούς θανατηφόρους ως και 50%. Όμως δεν κοιτά σχεδόν κανείς προς τις συνέπειες που οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και ιδιαίτερα το 5G έχουν στη βιοποικιλότητα όπως έκανε μια επιστημόνισσα από τη Σάμο που παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία τόσο αναλυτικά όσο και βιωματικά.





Aλλά όσο περνά ο καιρός η τεχνητή νοημοσύνη σκοπεύουν να εισβάλει σε κάθε τομέα από τη δημόσια διοίκηση ως το σπίτι μας και εν τέλει στη διαμόρφωση της αντίληψης της πραγματικότητας μας. Διότι η τεχνολογία που μας έχουν παρουσιάσει δίνει τη δυνατότητα - θα λέγαμε ήδη - να μας εμφανίσει έναν πλαστό κόσμο που θα είναι τόσο αληθοφανής που δεν θα μπορούμε να το διακρίνουμε ούτε με τις ίδιες τις αισθήσεις μας και εν τω μεταξύ θα το οικειοποιούμαστε όλο αυτό με νέες καθημερινές πλέον συσκευές, όπως τα νέα γυαλιά μικτής πραγματικότητας της apple. Άρα μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος πλέον θα είμαστε ικανοί να αντιληφθούμε την αλήθεια από το ψέμα και το σωστό από το λάθος οπότε ας παραμένουμε στην προσπάθεια να μας κοιτάμε, να εντοπίζουμε και να απορρίπτουμε τα περιοριστικά σενάρια που ένα μαύρο σύστημα έμμεσα ή άμεσα πέρασε στη νόηση μας για τη ζωή και για την αξία μας και θα ήθελε να παραμένουν αυτά κρυμμένα για να αυτοσαμποταριζόμαστε στην προσπάθεια μας να βιώσουμε σε βάθος όλα όσα έχει να μας προσφέρει η Δημιουργία και να βρισκόμαστε κοντύτερα στον Θεό.









ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ:

Άλσος Μπαρουτάδικο Αιγάλεω

Παρασκευή 7 Ιουλίου 6μμ





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