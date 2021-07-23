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АЛЕКСАНДР МОСКОВСКИЙ О ВАКЦИНАХ
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5608 views • July 23, 2021
Московский Александр Юрьевич, врач-терапевт, нутрициолог, организатор здравоохранения, кандидат медицинских наук, автор 20 научных работ, в т.ч. одной монографии, посвященных проблемам общественного здоровья и организации здравоохранения, прошедший путь, от участкового врача-терапевта, до главного врача больницы, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Омской области, награжденный двумя Почетными грамотами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и одной Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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