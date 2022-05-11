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Warum Jesus doch einzigartig ist - Kurzversion
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59 views • May 11, 2022
Video vom November 2020, mit Update 2022: "In diesem Video soll geklärt werden, warum Jesus Christus keine Kopie von antiken Mysteriengöttern ist (wie Dionysos, Horus, Mithras etc.), sondern eben einzigartig, und ohne Beispiel oder Vergleich."
Update 2022: einer der Unterschiede zu dessen angeblichen "Vorgängern" ist, dass Jesus vor seiner Kreuzigung blanke und ganz menschliche(!) Angst zeigte (bevor er sich wieder auf Gottes Willen besann), was die Götterkonkurrenz damals nie gemacht hätte. Diese galten immer als überaus heldenhaft, erhaben, unbesiegbar und stark. Der Schwache zählte dort nichts. Gelobt sei Jesus Christus!
Das Video ist die Kurzfassung vom 2-teiligen, 34 Minuten-Video (und des gleichnamigen PDF-Artikels auf zeitreisen-seeland.ch, nurfuerreiche.jimdo.com, oder archive.org).
Bildnachweise in der Langform des Videos.
Musik:
Temptation March by Audionautix (http://audionautix.com) is part of the YouTube Audio Library (https://www.youtube.com/audiolibrary/...) and it's licensed under a Creative Commons license (https://creativecommons.org/licenses/...).
The Savior, von Dag Reinbott, lizenz- und GEMA-freie Musik, auch auf Youtube
Den Komponisten und Bildanbietern vielen herzlichen Dank für ihre tollen Werke und die Bereitstellung!
Das Video ist die Kurzfassung vom 2-teiligen, 34 Minuten-Video (und des gleichnamigen PDF-Artikels auf zeitreisen-seeland.ch, nurfuerreiche.jimdo.com, oder archive.org).
Bildnachweise in der Langform des Videos.
Musik:
Temptation March by Audionautix (http://audionautix.com) is part of the YouTube Audio Library (https://www.youtube.com/audiolibrary/...) and it's licensed under a Creative Commons license (https://creativecommons.org/licenses/...).
The Savior, von Dag Reinbott, lizenz- und GEMA-freie Musik, auch auf Youtube
Den Komponisten und Bildanbietern vielen herzlichen Dank für ihre tollen Werke und die Bereitstellung!
Update 2022: einer der Unterschiede zu dessen angeblichen "Vorgängern" ist, dass Jesus vor seiner Kreuzigung blanke und ganz menschliche(!) Angst zeigte (bevor er sich wieder auf Gottes Willen besann), was die Götterkonkurrenz damals nie gemacht hätte. Diese galten immer als überaus heldenhaft, erhaben, unbesiegbar und stark. Der Schwache zählte dort nichts. Gelobt sei Jesus Christus!
Das Video ist die Kurzfassung vom 2-teiligen, 34 Minuten-Video (und des gleichnamigen PDF-Artikels auf zeitreisen-seeland.ch, nurfuerreiche.jimdo.com, oder archive.org).
Bildnachweise in der Langform des Videos.
Musik:
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