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Dr Russell Blaylock - ευγονική, παρεμβάσεις στο DNA, εμβόλια, φθόριο κλπ
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842 views • December 07, 2021
Credits @TheAlexJonesChannel
O ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ και πολυβραβευμένος (παλιότερα, τώρα απεχθής στο σύστημα) Δρ. Μπλέιλοκ αποκαλύπτει ότι τα προγράμματα αποπληθυσμού που δημιούργησε το Ιδρυμα Ροκφέλερ σε συνεργασία με τους Ναζί, ήταν η βάση των σύγχρονων πρακτικών «ευγονικής», όπως η δηλητηρίαση
με το φθόριο και με τα εμβόλια...Εγιναν επισημάνσεις που αφορούν άμεσα κι αυτό που ζούμε τώρα, ενώ αυτό το είχα μεταφράσει κι ανεβάσει μόλις εμφανίστηκε στο κανάλι του Άλεξ Τζόουνς το 2010.
Αν προσέξετε τα λεγόμενα στο 30 περίπου λεπτό του βιντεο, θα καταλάβετε τον λόγο που το ΥΤ μου το έριξε ως "ιατρική παραπληροφόρηση" Επίσης, από το 47:30 λεπτό περίπου λέει
για χρήση τεχνολογίας που αλλάζει την σκέψη με μικροκυματα... (5G)
Ο άνθρωπος τα έλεγε πριν 11 χρόνια σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Το ενημερωτικό σάιτ του Μπλέιλοκ, εδώ http://www.blaylockreport.com/
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908/featured
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
O ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ και πολυβραβευμένος (παλιότερα, τώρα απεχθής στο σύστημα) Δρ. Μπλέιλοκ αποκαλύπτει ότι τα προγράμματα αποπληθυσμού που δημιούργησε το Ιδρυμα Ροκφέλερ σε συνεργασία με τους Ναζί, ήταν η βάση των σύγχρονων πρακτικών «ευγονικής», όπως η δηλητηρίαση
με το φθόριο και με τα εμβόλια...Εγιναν επισημάνσεις που αφορούν άμεσα κι αυτό που ζούμε τώρα, ενώ αυτό το είχα μεταφράσει κι ανεβάσει μόλις εμφανίστηκε στο κανάλι του Άλεξ Τζόουνς το 2010.
Αν προσέξετε τα λεγόμενα στο 30 περίπου λεπτό του βιντεο, θα καταλάβετε τον λόγο που το ΥΤ μου το έριξε ως "ιατρική παραπληροφόρηση" Επίσης, από το 47:30 λεπτό περίπου λέει
για χρήση τεχνολογίας που αλλάζει την σκέψη με μικροκυματα... (5G)
Ο άνθρωπος τα έλεγε πριν 11 χρόνια σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Το ενημερωτικό σάιτ του Μπλέιλοκ, εδώ http://www.blaylockreport.com/
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908/featured
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
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