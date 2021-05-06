What is Judaism and what do Jews believe? - Τί είναι ο Ιουδαϊσμός και τί πιστεύουν οι Ιουδαίοι

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Backup video:
Τί είναι ο Ιουδαϊσμός και τί πιστεύουν οι Ιουδαίοιhttps://www.youtube.com/watch?v=NVOTD-OhmiM
Αρχικό βίντεο - Original video:
What is Judaism and what do Jews believe?
https://www.youtube.com/watch?v=zpS_aylkZ48
Αρχικό κανάλι - Original Channel: Got Questions Ministries
https://www.youtube.com/channel/UCrHADU8H0P2Q_79sAhYjlGA
Τί είναι Ιουδαϊσμός και τί πιστεύουν οι Ιουδαίοι; Ποιές οι κύριες πεποιθήσεις του Ιουδαϊσμού;
What is Judaism and what do Jews believe? What are the core beliefs of Judaism?
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