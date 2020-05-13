Αυστραλία: Αστυνομικοί χωρίζουν το παιδί από την μάνα – Εκείνο ουρλιάζει «μαμά»

Γυναίκα, η οποία διαμαρτυρόταν ειρηνικά στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας εναντίον των μέτρων περιορισμού της ελευθερίας κίνησης λόγω του κορωνοϊού, συνελήφθη επειδή παραβίασε, όπως λέει η Αστυνομία, την κοινωνική απόσταση που έχει επιβληθεί παγκοσμίως.

Η εικόνα είναι συγκλονιστική, καθώς οι αστυνομικοί ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΑ, με εκείνο να ουρλιάζει και να φωνάζει «μαμά, μαμά», ενώ το αρπάζουν από τα χέρια της.

Μετά από ώρα κάποιος από τους αστυνομικούς αισθάνθηκε προφανώς τύψεις, βάζοντας και το παιδί μέσα στο αστυνομικό βαν, ωστόσο το σοκ της σύλληψης ήταν μεγάλο.