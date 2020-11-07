Ειρηνική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του lockdown, απέναντι σε ισχυρές μονάδες καταστολής

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9 views • November 07, 2020



Η συγκέντρωση ήταν ειρηνική, οι εντάσεις ήταν μόνο λεκτικές. Ο κόσμος καλούσε την κυβέρνηση να ενδιαφερθεί για τις οικονομικές συνέπειες του lockdown, καθώς δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν έχουν χρήματα για να ζήσουν, αλλά επίσης διαμαρτύρονταν και για τον περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων, με πρόσχημα την πανδημία. Καλούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας να θυμηθούν ότι η αποστολή τους είναι η προστασία των πολιτών από την εγκληματικότητα και όχι η καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων. Επίσης, τους υπενθύμιζαν ότι και οι ίδιοι τους είναι εργαζόμενοι πολίτες που αύριο τα παιδιά τους, αλλά μπορεί και οι ίδιοι, να βρεθούν χωρίς δουλειά. Καλούσαν τα κανάλια να δείξουν την αλήθεια και να μην παπαγαλίζουν απλώς την κυβερνητική προπαγάνδα. Πάντως, δεν ήταν ο κόσμος που έχει διάθεση να συγκρουστεί και να προκαλέσει επεισόδια.

Ως συνήθως όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις παρεισφρέει κάθε καρυδιάς καρύδι, υπήρχαν σίγουρα και βαλτοί και πράκτορες και απ' όλα. Κάποια στιγμή κάποιος πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι και μετά ακούστηκε ότι πετάχτηκαν μπογιές και ίσως και κανα δυο πέτρες. Μολότοφ δεν υπήρχαν. Μετά πέσαν 5-6 κρότου λάμψης, ουσιαστικά χωρίς σοβαρό λόγο και οι μηχανοκίνητοι που πάνε δυο-δυο μάρσαραν μέσα στον κόσμο πολύ επικίνδυνα, για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ο κόσμος διαλύθηκε και έπεσε και λίγο κυνηγητό σε κανα δυο που τους είχαν βάλει στο μάτι. Αυτό ήταν όλο. Ούτε χημικά μυρίσαμε, ούτε τα μάτια μας δακρύσαν. Ήδη από τις 7 παρά, η συγκέντρωση είχε διαλυθεί και δεν είχαν γίνει επεισόδια ούτε συγκρούσεις. Όπως φαίνεται από τα σχετικά ρεπορτάζ, μετά το τέλος της συγκέντρωσης, κάποιες ομάδες "γνωστών αγνώστων", που δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο που μαζεύτηκε στην παραλία, προκάλεσαν επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ο σκοπός, γνωστός: να αμαυρώσουν την κινητοποίηση και να προκαλέσουν κλίμα φοβίας στον κόσμο που θέλει να κινητοποιηθεί και να διαμαρτυρηθεί για τα φασιστικά μέτρα εγκλεισμού που επιβάλλονται με πρόσχημα την προστασία από τον κορωνοϊό.



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Ακολουθήστε τα Μαντάτα στο twitter: @mandata10 Στη Θεσσαλονίκη στις 6/11/2020 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση πολιτών ενάντια στο λοκντάουν, στον Λευκό Πύργο. Από την αρχή, ισχυρές μονάδες των δυνάμεων καταστολής εγκλώβισαν τους συγκεντρωμένους κάτω στην παραλία, δίπλα στον Λ. Πύργο, με την πλάτη στη θάλασσα. Μετά ανέβηκαν στον δρόμο τον παραλιακό.Η συγκέντρωση ήταν ειρηνική, οι εντάσεις ήταν μόνο λεκτικές. Ο κόσμος καλούσε την κυβέρνηση να ενδιαφερθεί για τις οικονομικές συνέπειες του lockdown, καθώς δεν μπορούν να δουλέψουν, δεν έχουν χρήματα για να ζήσουν, αλλά επίσης διαμαρτύρονταν και για τον περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων, με πρόσχημα την πανδημία. Καλούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας να θυμηθούν ότι η αποστολή τους είναι η προστασία των πολιτών από την εγκληματικότητα και όχι η καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων. Επίσης, τους υπενθύμιζαν ότι και οι ίδιοι τους είναι εργαζόμενοι πολίτες που αύριο τα παιδιά τους, αλλά μπορεί και οι ίδιοι, να βρεθούν χωρίς δουλειά. Καλούσαν τα κανάλια να δείξουν την αλήθεια και να μην παπαγαλίζουν απλώς την κυβερνητική προπαγάνδα. Πάντως, δεν ήταν ο κόσμος που έχει διάθεση να συγκρουστεί και να προκαλέσει επεισόδια.Ως συνήθως όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις παρεισφρέει κάθε καρυδιάς καρύδι, υπήρχαν σίγουρα και βαλτοί και πράκτορες και απ' όλα. Κάποια στιγμή κάποιος πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι και μετά ακούστηκε ότι πετάχτηκαν μπογιές και ίσως και κανα δυο πέτρες. Μολότοφ δεν υπήρχαν. Μετά πέσαν 5-6 κρότου λάμψης, ουσιαστικά χωρίς σοβαρό λόγο και οι μηχανοκίνητοι που πάνε δυο-δυο μάρσαραν μέσα στον κόσμο πολύ επικίνδυνα, για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ο κόσμος διαλύθηκε και έπεσε και λίγο κυνηγητό σε κανα δυο που τους είχαν βάλει στο μάτι. Αυτό ήταν όλο. Ούτε χημικά μυρίσαμε, ούτε τα μάτια μας δακρύσαν. Ήδη από τις 7 παρά, η συγκέντρωση είχε διαλυθεί και δεν είχαν γίνει επεισόδια ούτε συγκρούσεις. Όπως φαίνεται από τα σχετικά ρεπορτάζ, μετά το τέλος της συγκέντρωσης, κάποιες ομάδες "γνωστών αγνώστων", που δεν έχουν καμία σχέση με τον κόσμο που μαζεύτηκε στην παραλία, προκάλεσαν επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ο σκοπός, γνωστός: να αμαυρώσουν την κινητοποίηση και να προκαλέσουν κλίμα φοβίας στον κόσμο που θέλει να κινητοποιηθεί και να διαμαρτυρηθεί για τα φασιστικά μέτρα εγκλεισμού που επιβάλλονται με πρόσχημα την προστασία από τον κορωνοϊό.Επισκεφτείτε το μπλογκ Μαντάτα: https://mandataapoekso.blogspot.com/ τη σελίδα "Μαντάτα" στο facebook: https://www.facebook.com/mandata.apoekso Ακολουθήστε τα Μαντάτα στο twitter: @mandata10 Keywords police statepandemicprotestsgreecelockdownthessalonikicovid-19sars-cov-2

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