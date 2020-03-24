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G2Voice #175 - Por qué la “Atención médica”, si tienes el AUTOCUIDADO de la Iglesia Génesis II? 1-19-20
Iglesia Genesis II
Iglesia Genesis II
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13 views • March 24, 2020
Esta semana estamos hablando sobre Por qué la “Atención médica”, si tienes el AUTOCUIDADO de la Iglesia Génesis II?

Boletín de esta semana: https://iglesiagenesis2.org/g2voice-175

Imagina, Un Mundo sin Mal-Estar Volumen 2! (Ingles) E-book y fisicohttps://g2churchbooks.org/Volume-Two-of-%E2%80%98Imagine-A-World-Without-DIS-EASE%E2%80%99-ebook-p169039425

Comparta estos enlaces con amigos y familiares ...
Libro electrónico parcial gratuito (ENG, ESP)
https://g2churchbooks.org/Imagina-Un-Mundo-Sin-MAL-ESTAR-ebook-Parcial-Gratuito-p119513151
Documental de la Iglesia Génesis II (Subtitulado en 10 idiomas): http://quantumleap.is
Suscripción al boletín de la Iglesia Génesis II: https://iglesiagenesis2.org/

Sitio web de G2Voice: https://g2voice.is/
Videos de Iglesia Genesis II: www.brighteon.com, y www.bitchute.com

Testimonios: www.mmstestimonials.co www.bitchute.com

Videos de protocolo: Iglesia Genesis II https://www.brighteon.com/channel/iglesiagenesisii

Génesis II Sacramentos de la Iglesia www.G2Sacraments.org

Membresía: https://officialg2churchmembership.org/

Centro de Restauración Colombia
Si alguien quiere venir para un desintoxicación de 30 Días en Santa Marta, Colombia
Contáctanos: [email protected]
Para español: [email protected]

Inscríbase al boletín:
https://iglesiagenesis2.org/

Para boletines en español: Iglesiagenesis2.org
Episodios subtitulados en español: https://www.brighteon.com/channel/iglesiagenesisii

Sitio web de G2Voice: G2Voice.is

Próximos seminarios:
N/A

Contacta Obispo Joseph: [email protected]

Nuevo sitio de libros y nuevo libro electrónico
https://g2churchbooks.org/

Los libros de Jim
https://jimhumble.is/bookstore

Guía de recuperación de la salud de MMS: http://jimhumble.is/bookstore/mms-health-recovery-guidebook

Cómo hacer MMS: Clorito de sodio 22.4% (Master Mineral Solución)
https://genesis2church.ch/videos
Cómo diluir el ácido clorhídrico HCL del 35% al ​​4% y 5%
https://genesis2church.ch/videos

Procedimiento de inicio:
Protocolo 1000:
(Botella de protocolo diario):
Protocolo 1000+:
Protocolo 2000: https://genesis2church.ch/videos
Protocolo 4000:
Protocolo de botella de spray:
Kit de supervivencia MMS:

Para productos sacramentales https://www.g2sacraments.org/

Curso de video casero: https://genesis2church.ch/videocourse
Facebook G2Voice: https://www.facebook.com/G2voice.is/
Iglesia de Génesis II en Facebook: https://www.facebook.com/GenesisIIChurch/
G2Voice: https://g2voice.is/
Twitter: https://twitter.com/G2Voice1

Orientación sacramental (inglés): [email protected]
Orientación Sacramental (Español): [email protected]

Enlaces informativos de dióxido de cloro:

Estudio de seres humanos https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6520728

MMSWIKI: http://mmswiki.is/index.php/Main_Page

Cómo funciona el dióxido de cloro: https://www.youtube.com/watch?v=yaBURpoIWSo
Contacto de G2Voice: [email protected]
Soporte: [email protected]
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