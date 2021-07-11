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AAN DE TEL MET HEINEKEN OVER CRIMINELE RECLAME
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11 views • July 11, 2021
AAN DE TEL MET HEINEKEN OVER CRIMINELE RECLAME
Misschien heb je het gehoord. Heineken heeft haar ware gezicht laten zien en doet mee met het creëren van de medische apartheid. Zie: https://www.facebook.com/100053265785071/videos/577529280072454/
Niet helemaal vreemd als een van de velen leden binnen het WEF. https://www.weforum.org/organizations/heineken-nv
Het goede nieuws is dat de video drie keer zoveel duimpjes omlaag krijgt als omhoog op YouTube. https://youtu.be/akxfPV-A_C0
Het goede nieuws is ook dat de tegenstanders van de maatregelen, hoewel in de minderheid lijkend, niet op hun mondje zijn gevallen. De reacties onder de video laten duidelijk zien dat Heineken te ver gaat met het manipuleren van het grote publiek.
Inmiddels heb ik wat eerste stappen ondernomen. Ik neem je graag mee op deze reis:
Ik heb inmiddels:
1. Ik heb Heineken gebeld om mijn klacht in te dienen. Een lieve dame genaamd Natascha stond mij te woord (zie bijgevoegde video voor het gesprek)
2. De CEO van Heineken en de afdeling Consumentenservices een brief geschreven. Dit naar aanleiding van het bijgevoegde gesprek.
3. Een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.
4. Een persbericht gestuurd naar 200 kranten en media.
6. Het domein ‘aangiftetegenheineken’ geregistreerd zodat er een nieuwe website kan komen voor de massa-aangifte indien de clip niet offline wordt gehaald
7. Michel Reijinga een bericht gestuurd ivm ‘biertje drinken’ op persoonlijke titel (ipv koffie drinken)
8. Afspraak gemaakt om aangifte te doen. De Politie wist mij te vertellen dat ik daarvoor bij andere instanties moest zijn. Is een standaard techniek van de Politie maar weet dat je ALTIJD aangifte mag doen. Ze mogen dat niet weigeren! Mijn afspraak staat voor maandag as. 11.15 uur
Laten wij eens kijken of Heineken voor maandag as. 11.00 uur de video offline haalt.
Ik denk dat ze dat niet leuk gaan vinden want inmiddels lijkt het erop dat de video door heel Europa vertoont gaat worden: https://bit.ly/3e1mu0k
Ondertussen zijn we niet alleen: https://bit.ly/3qX03Pj. In andere landen wordt al opgeroepen om Heineken te boycotten.
Keep you posted. Het volledige verhaal kan je zien en horen op https://t.me/mordechaik
Misschien heb je het gehoord. Heineken heeft haar ware gezicht laten zien en doet mee met het creëren van de medische apartheid. Zie: https://www.facebook.com/100053265785071/videos/577529280072454/
Niet helemaal vreemd als een van de velen leden binnen het WEF. https://www.weforum.org/organizations/heineken-nv
Het goede nieuws is dat de video drie keer zoveel duimpjes omlaag krijgt als omhoog op YouTube. https://youtu.be/akxfPV-A_C0
Het goede nieuws is ook dat de tegenstanders van de maatregelen, hoewel in de minderheid lijkend, niet op hun mondje zijn gevallen. De reacties onder de video laten duidelijk zien dat Heineken te ver gaat met het manipuleren van het grote publiek.
Inmiddels heb ik wat eerste stappen ondernomen. Ik neem je graag mee op deze reis:
Ik heb inmiddels:
1. Ik heb Heineken gebeld om mijn klacht in te dienen. Een lieve dame genaamd Natascha stond mij te woord (zie bijgevoegde video voor het gesprek)
2. De CEO van Heineken en de afdeling Consumentenservices een brief geschreven. Dit naar aanleiding van het bijgevoegde gesprek.
3. Een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.
4. Een persbericht gestuurd naar 200 kranten en media.
6. Het domein ‘aangiftetegenheineken’ geregistreerd zodat er een nieuwe website kan komen voor de massa-aangifte indien de clip niet offline wordt gehaald
7. Michel Reijinga een bericht gestuurd ivm ‘biertje drinken’ op persoonlijke titel (ipv koffie drinken)
8. Afspraak gemaakt om aangifte te doen. De Politie wist mij te vertellen dat ik daarvoor bij andere instanties moest zijn. Is een standaard techniek van de Politie maar weet dat je ALTIJD aangifte mag doen. Ze mogen dat niet weigeren! Mijn afspraak staat voor maandag as. 11.15 uur
Laten wij eens kijken of Heineken voor maandag as. 11.00 uur de video offline haalt.
Ik denk dat ze dat niet leuk gaan vinden want inmiddels lijkt het erop dat de video door heel Europa vertoont gaat worden: https://bit.ly/3e1mu0k
Ondertussen zijn we niet alleen: https://bit.ly/3qX03Pj. In andere landen wordt al opgeroepen om Heineken te boycotten.
Keep you posted. Het volledige verhaal kan je zien en horen op https://t.me/mordechaik
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