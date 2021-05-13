Wimpertroela Mita liegt er weer heerlijk op los!

Wimpertroela Mita pakt weer even haar momentje. Met de bakkes vol in beeld. Mita heeft weer eens ruzie en vertelt dat ze screenshots heeft gezien die haar woest maken. Want er klopt allemaal niets van.

Tja, welke screenshots Mita? Waar zijn ze dan? Over wie heb je het?

Want dat doet rare Mita nu altijd, een hoop geroeptoeter en 0 bewijs.

Mita is een triest geval, Mita praat poep, verzint ellende waar je bij staat en probeert op die manier medelijden op te wekken en wie weet nog wel een aardige donatie binnen te trekken ook.

Het is wel grappig, Mita heeft met al haar 'vrienden' al ruzie gehad want zo gaat dat in de wappiewereld, de ene dag de beste vriendjes, en dan de andere dag diepe haat en ruzie.

Gekkie Mita is daar wel een heel goed voorbeeld van. Mita kan geen vriendschappen onderhouden, dat komt omdat Mita geen vriendje is met zichzelf. En dat is niet gek.

Want wie zou er vriendjes willen zijn met een doorgedraaide mafkees?

Niemand toch?



En 'die vrouw' waar ze het over heeft? Dat is minstens zo'n doorgedraaide als zijzelf, want soort zoekt soort.