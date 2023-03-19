Puppet Show (FTAOL - From truth And Other Lies)

In einem Live-Stream von "Flache Erde Live" wurde das Video präsentiert und wir haben es nochmal extra mit doppelten Untertitel aufbereitet.Da die Thematik wichtig ist, hoffen wir, dass es einige Zuseher möglicherweise zum Nachdenken anregt.

Nicht nur die Weltraumshow ist eine Lüge sondern alles was uns erzählt wurde.

Schaut gerne die Videos und Streams von Andreas, besser kann man es kaum erklären!





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies





Musik:

Conspiracy Music Guru - Puppet Show

https://www.youtube.com/watch?v=BJZ9sqvH9dY