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Εστιάζοντας στο μικρόκοσμο των μυρμηγκιών HD
Το Ξωτικό
Το Ξωτικό
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20 views • May 17, 2020
Οι μέλισσες, όπως και τα μυρμήγκια έχουν τις πιο τέλεια οργανωμένες
και δομημένες κοινωνίες επάνω στον πλανήτη.
Ο άνθρωπος μόνο στην ιδεατή αριστοτέλεια έκφανση της φαντασίας του
θα μπορούσε να τις φανταστεί.
χωρίς φυσικά να μπορεί να τις πλησιάσει ποτέ.
Σε μια κοινωνία όπως την έδωσε ο Πλάτωνας στην Πολιτεία του ας πούμε.
Γι αυτό την άλλη φορά που θα βγούμε για τις βόλτες μας
δραπετεύοντας
απο τις καραντίνες των κοροϊδο-ιών,
καλό είναι να θυμόμαστε,
οτι δεν είμαστε ούτε μόνοι μας στη φύση,
ούτε κυρίαρχοι όλων.
Εξαρτόμεθα απο κάποια πολύ πολύ μικρά πλασματάκια που χωρίς αυτά,
το οικοσύστημα μας θα είχε "κρασάρει"
όπως λέμε στην ορολογία των υπολογιστών.
Και το οικοσύστημα όταν κρασάρει, επειδή δεν έχει καμία σχέση ούτε με "motherboard" ούτε με επεξεργαστές "intel inside", κάρτες γραφικών και άλλα προϊόντα της Silicon Valley,
Δεν επιδέχεται ούτε αναβαθμίσεων, ούτε φορμάτ και αλλαγή λειτουργικού συστήματος.
Απλά Πεθαίνει και Πεθαίνει και ο Άνθρωπος μαζί του.
Αμήν και τέλος που λέμε.
Οπότε προσέχουμε, για να έχουμε.

Σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών έργων που ακούγονται στην ταινία, τα οποία είναι σαφές, οτι ανήκουν στις εταιρείες εκμετάλλευσης.
Ο λόγος που τα χρησιμοποιώ, δεν είναι το κέρδος, αλλά η διασκέδαση και η όσο γίνεται πιο όμορφη καταγραφή και αναπαράσταση της ελληνικής υπαίθρου.
Keywords
mermaidschaniaag apostoloi
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