Коронавирус больше не работает, следующая тактика — война! Это их намерение заменить один режим другим... Для принудительного чипо-укалывания всех! (Бомбоубежище в метро Харькова)

Vera Nika 133 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

482 views • February 26, 2022

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