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FACE DYPER MASKS - WHERE THEY COME FROM - HOW THERE MADE - CORRUPT MP,s AND HEDGEFUNDERS BECAME BILLIONAIRES AND THEY DONT EVEN WORK! - NOR ARE THEY STERILE FOR USE! - SCAMDEMIC PLANDEMIC SHAMDEMIC
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100 views • February 03, 2022
FACE DYPERS - THIS IS WHERE THEY COME FROM - HOW THERE MADE - CORRUPT MP,s AND HEDGEFUNDERS BECAME BILLIONAIRES AND THEY DONT EVEN WORK! - NOR ARE THEY STERILE FOR USE! - SCAMDEMIC PLANDEMIC SHAMDEMIC
THE BIO-WEAPON INJECTION PASSED OFF AS A VACCINE! - https://www.brighteon.com/9d2a1031-4e33-4233-9a04-047ccb003770
AIR CANADA CORUPTION AND FRAUD! NWO SHENANIGANS - https://www.brighteon.com/99f5fc1a-fe80-444a-9261-0722c207af43
"SPANISH" FLU THAT WAS FROM THE USA - https://www.brighteon.com/03b23ab8-1b98-438b-8ace-05fa7f31589c
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
THE GMO FOODS ARE SO TOXIC AND POISONOUS - https://www.brighteon.com/6075fff4-24e6-4d53-9207-56839e54d0a9
THE BIO-WEAPON INJECTION PASSED OFF AS A VACCINE! - https://www.brighteon.com/9d2a1031-4e33-4233-9a04-047ccb003770
AIR CANADA CORUPTION AND FRAUD! NWO SHENANIGANS - https://www.brighteon.com/99f5fc1a-fe80-444a-9261-0722c207af43
"SPANISH" FLU THAT WAS FROM THE USA - https://www.brighteon.com/03b23ab8-1b98-438b-8ace-05fa7f31589c
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
THE GMO FOODS ARE SO TOXIC AND POISONOUS - https://www.brighteon.com/6075fff4-24e6-4d53-9207-56839e54d0a9
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