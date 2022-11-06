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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο
ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ https://ugetube.com/watch/WhBNmv8cqm6sx2B , https://rumble.com/v1rypye-the-body-of-christ.html . Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο
όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ.
18, 20 "οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν
μέσῳ αὐτῶν"). ΣΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΜΑΣ
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΥΡΙΑΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ
ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΜΑΣ.
ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΕΙ, ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ» ΓΙΑΤΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΩΝΑΙΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΜΙΖΟΤΑΚΗ…
ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 . ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΠΟΥ ΦΙΜΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΗ ΑΒΟΥΛΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΤΣΙΠΑΡΙΣΤΟΥΝ https://rumble.com/vnx80t--666-.html ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666. ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID
VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html ,
https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html .
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΓΓΕΛΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ
ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ
ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1q9s7j-lord-jesus-christ-save-us.html ,
https://www.brighteon.com/413af407-4d6d-4883-a2c1-1db95316f4bc , https://ugetube.com/watch/KDVDMxkklAdaoVW .
ΥΓ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΝ! ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ «ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ» ΝΑ ΒΡΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ;;;; ΜΑΚΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ
ΚΟΛΑΣΗ!!!
ΓΙΑΤΙ
«ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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