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Άμυνα στο σπίτι [δρόμος]
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40 views • May 11, 2022
Ζούμε σε μία αρκετά δύσκολη εποχή. Η βία και ο φόβος έχει εξαπλωθεί στις άλλοτε ειρηνικές πόλεις μας. Μόλις πριν 50 χρόνια στην Αθήνα κοιμόμασταν τα καλοκαίρια με ανοιχτά παράθυρα, στις αυλές και στις ταράτσες. Αυτό είναι πλέον αδιανόητο σήμερα, αφού οι συμμορίες μπαίνουν ακόμα και σε καλά προφυλαγμένα σπίτια, ακόμα και μέρα μεσημέρι.
Με την αστυνομία να θεωρείται απούσα [έτσι που την έχουν καταντήσει οι πολιτικοί] και τον κόσμο να φοβάται πλέον και την σκιά του, το μόνο μέσον άμυνας που σας έμεινε είναι το ηθικό σας.
Έτσι εκτός από την απόφαση να αντιμετωπίσετε [σε λογικά πλαίσια] εκείνον που θα έρθει να σας ληστέψει, θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια αντικείμενα στο σπίτι. Σε αυτήν την σειρά από βιντεάκια θα σας δώσω μερικές ιδέες.
Με την αστυνομία να θεωρείται απούσα [έτσι που την έχουν καταντήσει οι πολιτικοί] και τον κόσμο να φοβάται πλέον και την σκιά του, το μόνο μέσον άμυνας που σας έμεινε είναι το ηθικό σας.
Έτσι εκτός από την απόφαση να αντιμετωπίσετε [σε λογικά πλαίσια] εκείνον που θα έρθει να σας ληστέψει, θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποια αντικείμενα στο σπίτι. Σε αυτήν την σειρά από βιντεάκια θα σας δώσω μερικές ιδέες.
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