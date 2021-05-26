Adesso sapete cosa c'è nel non-vaccino m-RNA ricombinante

Tutti quelli che hanno volontariamente scelto di farsi inoculare il veleno ricombinante m-RNA AstraZeneca, Pfizer, Moderna , J&J , Nova et altri, cosiddetto (non)-vaccino anti covid hanno ricevuto una dose magneto-sensibile, in altre parole, gli hanno inoculato nanotecnologia sintetica che è magnetica. In alcuni casi, e questo dipende dal tempo di assorbimento tissutale periferale intorno alla parte iniettata, il megnete non attacca più, questo perché il materiale, parte magnetica, è stato già assorbito ed è adesso in circolazione.



Complimenti ai (non-)vaccinati!



... adesso mi raccomando, ... non dimenticate di stare sempre vicino al vostro cellulare.