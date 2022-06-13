13.06.2022 Так как хотят люди я не пойду. ПРОДОЛЖАЕМ ГОВОРИТЬ о расколе. (Выпуск №249. Часть 1 (2))

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00:00 как готовят сердцевина пальмы https://www.youtube.com/watch?v=1IxK6usg-xg
01:58 История русской еды: голодная кухня https://www.youtube.com/watch?v=xfMuiwGgepI
06:20 Что на самом деле ели в Древней Руси: блюда, которые Вас сильно удивят! https://www.youtube.com/watch?v=Os_67ffNz4Q
14:14 Загнали за заборы китайцев, и теперь пожары тушить не в состоянии
15:52 Искусственный интеллект в Китае https://www.lifesitenews.com/news/would-shatter-current-family-model-chinese-say-new-ai-nanny-could-aid-use-of-artificial-wombs/?utm_source=telegram
17:27 Компост из людей расширяет географию https://news.bloomberglaw.com/environment-and-energy/human-composting-for-green-burials-closer-to-law-in-new-york
18:56 Послушание https://www.youtube.com/watch?v=cy2Ywrf8TFw
50:59 Арестович и люцифер
55:58 Спасение вне Церкви https://www.youtube.com/watch?v=kmtl7xY3jJA
59:41 Сколько русским ещё каяться за войну // Геи — враги России? // ВЕЧЕР с Лобковым https://www.youtube.com/watch?v=LKt5tkfQm0I
1:18:22 О начале истинной духовной жизни м.Андроник.29.05.21. https://www.youtube.com/watch?v=-U9bwOCPmIE